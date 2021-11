«Στέλεχος ειδικού ενδιαφέροντος» που προκαλεί ανησυχία χαρακτήρισε την παραλλαγή της Μποτσουάνα η τεχνική συμβουλευτική επιτροπή του ΠΟΥ, έπειτα από μαραθώνια συνεδρίαση οκτώ ωρών.

Με τον χαρακτηρισμό αυτό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαιώνει ότι η αφρικανική παραλλαγή είναι πιθανό -αλλά όχι βέβαιο- να είναι πιο μεταδοτική ή πιο παθογόνος ή να διαφεύγει της ανοσίας που προσφέρουν τα εμβόλια.

Το στέλεχος που προκάλεσε παγκόσμιο συναγερμό μετά την εξάπλωσή του στη Νότια Αφρική θα ονομάζεται στο εξής «στέλεχος Όμικρον», σύμφωνα με το σύστημα του ΠΟΥ που βασίζεται σε γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου.

The Technical Advisory Group on SARS-CoV-2 Virus Evolution met today to review what is known about the #COVID19 variant B.1.1.529.

They advised WHO that it should be designated a Variant of Concern.

WHO has named it Omicron, in line with naming protocols https://t.co/bSbVas9yds pic.twitter.com/Gev1zIt1Ek

— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 26, 2021