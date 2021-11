Μία πρωτοφανής ανάρτηση έκανε το ECDC σχετικά με την μετάλλαξη από τη Μποτσουάνα.

Λίγη ώρα πριν και την έκτακτη συνέλευση του ΠΟΥ, το ECDC ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter πως παρακολουθεί στενά την εξελισσόμενη κατάσταση της παραλλαγής Β.1.1.529 και πως θα εκδώσει σήμερα ανακοίνωση αποτίμησης κινδύνου.

#ECDC is monitoring closely the developing situation of the B.1.1.529 #SARSCoV2 variant and will issue a Threat Assessment Brief today.#B11529 #COVID19

