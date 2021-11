Η πανδημία του κορωνοϊού, η οποία τράβηξε τα βλέμματα στις αρχές του 2020, συνεχίζει να ταλαιπωρεί όλο τον πλανήτη, ωστόσο βρετανοί επιστήμονες προειδοποιούν ότι η λεγόμενη «κρυμμένη πανδημία» -δηλαδή η πιθανή πηγή της επόμενης υγειονομικής κρίσης– βρίσκεται στις λοιμώξεις που αντιστέκονται στα αντιβιοτικά.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το CNBC, ένας στους πέντε ανθρώπους που είχαν λοιμώξεις αιματικής ροής το 2020 στη Βρετανία δεν ανταποκρινόταν στα αντιβιοτικά. Μάλιστα, πρόκειται για μείωση από τα αντίστοιχα στοιχεία που καταγράφηκαν το 2019.

Ενόψει του δύσκολου χειμώνα, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι λοιμώξεις αυτού του είδους ενδέχεται να αυξηθούν.

«Η μικροβιακή αντοχή έχει χαρακτηριστεί ως μία κρυμμένη πανδημία και είναι σημαντικό να μην βγούμε από την Covid-19 μόνο για να μπούμε σε μία άλλη κρίση» δήλωσε την Τετάρτη η Δρ. Susan Hopkins, επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος στην Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA).

Σύμφωνα με την ίδια «είναι πιθανό ότι οι περιορισμοί κατά της Covid-19 το 2020 σε συνδυασμό με την αυξημένη μετάδοση, την πρόληψη και τα μέτρα ελέγχου, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη μείωση της αντίστασης στα αντιβιοτικά».

«Οι λοιμώξεις που αντιστέκονται στα αντιβιοτικά θα αυξηθούν ξανά εάν δεν δράσουμε υπεύθυνα», όπως απλούστατα να πλένουμε συχνά και καλά τα χέρια μας, προειδοποίησε η Δρ. Susan Hopkins.

Τα αντιβιοτικά χορηγούνται για μία σειρά βακτηριακών λοιμώξεων που προκαλούν πνευμονία, μηνιγγίτιδα ή και σήψη. Η σύγχρονη ιατρική στηρίζεται συχνά στα αντιβιοτικά, ώστε να προστατεύσει ασθενείς που αντιμετωπίζουν άλλα προβλήματα υγείας ή πρόκειται να κάνουν χειρουργείο.

Ωστόσο, χορηγούνται εσφαλμένα για την αντιμετώπιση του βήχα, πόνου στο αυτί και πονόλαιμου, όπου μπορεί να έχουν μικρή ή καμία επίδραση.

The 8th #ESPAUR report has been published today, providing data on #AntimicrobialResistance, usage and stewardship in England: https://t.co/q5Blzisq5L

WATCH | @DrDianeAshiru, UKHSA Pharmacist Lead (AMR) on the importance of this surveillance in helping healthcare professionals: pic.twitter.com/r5YxDKyR33

— UK Health Security Agency (@UKHSA) November 17, 2021