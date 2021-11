Μόνο η πίεση από τους ψηφοφόρους μπορεί να αναγκάσει τις κυβερνήσεις να δεσμευτούν σε πιο φιλόδοξα προγράμματα για το κλίμα, δήλωσε σήμερα ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, από το βήμα της Διάσκεψης του ΟΗΕ COP26 για το κλίμα, στη Γλασκώβη.

«Η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι δεν θα έχουμε περισσότερο φιλόδοξα προγράμματα για το κλίμα που να προέρχονται από τις κυβερνήσεις, εκτός αν οι κυβερνήσεις αισθανθούν κάποια πίεση από τους ψηφοφόρους», τόνισε.

Ο Ομπάμα ζήτησε πρωτίστως να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι για τα νησιωτικά κράτη απέναντι στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Είπε ότι οι ιστορίες των κρατών αυτών στις συνομιλίες για το κλίμα του 2015 ήταν καθοριστικές στην τελική Συμφωνία του Παρισιού, που δεσμεύει τις χώρες να διατηρήσουν την άνοδο της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας «πολύ χαμηλότερα» από τους δύο βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.

«Διαμορφώθηκα από την εμπειρία που είχα μεγαλώνοντας στη Χαβάη», δήλωσε ο Ομπάμα και πρόσθεσε: «Πρέπει να δράσουμε τώρα, για να συμβάλλουμε στην προσαρμογή και την ανθεκτικότητα».

Five years ago, the Paris Agreement went into effect. Paris provided an important framework in the fight against climate change, but it wasn’t enough. That’s why I’ll be speaking in Glasgow on Monday about the road ahead and what young people in particular can do to help. pic.twitter.com/E7P3X6jtny

— Barack Obama (@BarackObama) November 4, 2021