Άλεκ Μπάλντουιν – Κατηγορίες για ανευθυνότητα

Ο ηθοποιός Ίαν Χάντσον, ανατρέπει τα μέχρι τώρα δεδομένα που ήθελαν την παραγωγή της ταινίας την μόνη υπεύθυνη για την δολοφονία της Χαλίνα Χάτσινς, κατηγορώντας τον Άλεκ Μπάλντουιν για ανευθυνότητα.

Ο Ίαν Χάντσον μιλώντας στο TMZ εξήγησε πως κατά την διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Rust όλα τα μέλη του καστ περνούσαν από έλεγχο τα όπλα τους πριν από κάθε σκηνή για να σιγουρευτούν πως είναι άδεια.

«Όλοι οι ηθοποιοί, που είναι και πιο έμπειροι από εμένα τσέκαραν όλοι τα όπλα τους. Ο Μπάλντουιν ήταν ο μόνος που βασίστηκε στον βοηθό σκηνοθέτη, Ντέιβ Χολς, ο οποίος και τον διαβεβαίωσε ότι δεν είχε σφαίρες. Ο μόνος, που δεν έλεγξε ποτέ το όπλο του, ήταν ο Άλεκ Μπάλντουιν» ανέφερε ο ηθοποιός.

«Δεν ένιωθα ασφαλής, υπήρχαν τόσα όπλα στο σετ και καμία προστασία για τους ηθοποιούς, παρά μόνο για τον εξοπλισμό».

Actor Ian Hudson talks about how unsafe it felt to be on the set of «Rust».https://t.co/vRUwP70w2c

— CRN Talk (@CRNDigitalTalk) October 26, 2021