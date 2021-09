Αφγανιστάν – Καταρρέουν τα πανεπιστήμια – Δεκάδες παραιτήσεις καθηγητών

Ένα μήνα μετά την κατάληψη του Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν, τα πανεπιστήμια της χώρας βρίσκονται υπό διάλυση.

Μόνο την τελευταία εβδομάδα, τουλάχιστον 70 λέκτορες και καθηγητές παραιτήθηκαν από το Πανεπιστήμιο της Καμπούλ, αναφέρει ο δικτυακός τόπος του περιοδικού Science.

Δεκάδες ακόμα μέλη του διδακτικού προσωπικού απειλούν να παραιτηθούν αν δεν ανακληθεί απόφαση με την οποία διορίστηκε μαχητής των Ταλιμπάν ως πρύτανης στο πανεπιστήμιο την περασμένη εβδομάδα.

Αβέβαιο είναι το μέλλον και για δύο άλλα πανεπιστήμια τη χώρας, στο Κανταχάρ και στην Πακτιά, όπου διορίστηκαν ως πρυτάνεις δύο μουλάδες. Μουλάς είναι εξάλλου και ο νέος υπουργός Παιδείας.

«Σύντομα θα δούμε την πλήρη κατάρρευση όλων των πανεπιστημίων» προειδοποιεί ο Σαχέμπ Παγιάμπ, τέως αναπληρωτής διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Προστασίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τουλάχιστον 200 από τους 825 εργαζομένους του Πανεπιστημίου της Καμπούλ έχουν ήδη εγκαταλείψει το Αφγανιστάν και πολλοί ακόμα ετοιμάζονται να κάνουν το ίδιο, ειδικά αν οι Ταλιμπάν εφαρμόσουν την απόφασή τους να μειώσουν τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων στο μισό.

Στο πανεπιστήμιο της Καμπούλ, το παλαιότερο της χώρας, ο Ταλιμπάν που ανέλαβε πρύτανης, Μοχάμαντ Ασράφ Γκαϊράτ, έχει ήδη δώσει δείγμα γραφής. Με ανάρτησή του στο Twitter ορκίστηκε να εκδιώξει από το ίδρυμα τις επιρροές «των Δυτικών και των δοσίλογων» και να διαχωρίσει τους φοιτητές από τις φοιτήτριες για να καταπολεμήσει την «πορνεία» και την «ηθική διαφθορά».

1/2:We are working on a procedure to appoint more pro-Muslim scholars at KU, which will help our plan for islamization of the curriculum be achieved soon.

I had a fruitful discussion with Mr Jabarkhel yesterday, he’s a genius in health and islam philosophy, it will be the …

— Mohammad Ashraf Ghairat محمد اشرف غیرت (@MAshrafGhairat) September 23, 2021