H Daimler προσχωρεί στην ευρωπαϊκή κοινοπραξία κατασκευής μπαταριών ACC

Begegnung statt reiner Fahrzeugpräsentation: Mercedes-Benz setzt seinen dialog- und erlebnisorientierten Markenauftritt bei Messen konsequent fort. Bei der IAA MOBILITY vom 7. bis 12. September 2021 in München nutzt die Luxusautomobilmarke alle Möglichkeiten, die das neue Konzept der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) bietet. Mit vielfältigen Themen- und Erlebniswelten mitten in der Stadt, auf der Blue Lane und in der Messehalle macht der Automobilhersteller seine Transformation in eine emissionsfreie, nachhaltige und digitale Zukunft emotional erfahrbar. Die zentrale Botschaft heißt „Lead in Electric“. Mercedes-Benz zeigt die gesamte Bandbreite seines aktuellen und künftigen Elektromobilitäts-Portfolios. Sieben von zehn Premieren sind rein elektrisch angetriebene Modelle. Damit wird deutlich, wie die Elektrifizierung über alle Marken hinweg weiter an Fahrt gewinnt. Creating an encounter rather than purely presenting vehicles: Mercedes-Benz is pressing forward with its dialogue-based and experiential brand presence at trade fairs. At the IAA MOBILITY from 7 to 12 September 2021 in Munich, the luxury automotive brand is taking advantage of all the opportunities offered by the new format of the International Motor Show (IAA). With a diverse array of themed experiences in the city centre, on the Blue Lane and at the exhibition centre, the car manufacturer is making its transition towards a zero-emissions, sustainable and digital future emotionally tangible. The central message is “Lead in Electric”. Mercedes-Benz is showcasing the entire breadth of its current and future electric mobility portfolio. Seven out of ten premieres are purely electric models. This clearly shows how electrification is gaining further momentum across all brands.

Ο γερμανικός όμιλος κάνει ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς τον πλήρη εξηλεκτρισμό, ανακοινώνοντας την συμμετοχή του στο φιλόδοξο ευρωπαϊκό project εξέλιξης και κατασκευής μπαταριών αυτοκινήτων των Stellantis και TotalEnergies. «O στόχος της συνεργασίας μας είναι να εξελίξουμε συστοιχίες και μπαταρίες που θα διασφαλίσουν ότι η Ευρώπη θα διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο στην αυτοκινητοβιομηχανία και στην νέα ηλεκτρική εποχή», δήλωσε ο Ola Kallenius, επικεφαλής του ομίλου Daimler που θα συμμετέχει στην κοινοπραξία που έχει δημιουργεί με ίσο μερίδιο. Με κονδύλια €78 δισ. η κυβέρνηση επενδύει σε νέα τετραετία Στο πλαίσιο της συμμετοχής του ο όμιλος Daimler αναμένεται να επενδύσει περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ, ξεκινώντας ήδη από την επόμενη χρονιά ενώ η προοπτική είναι η νέα κοινοπραξία ACC να προμηθεύει με μπαταρίες τα ηλεκτροκίνητα μοντέλα του ομίλου ήδη από τα μέσα της δεκαετίας. Σύμφωνα με τις συστάσεις, η δυναμικότητα παραγωγής της Automotive Cells Company (ACC), είχε αρχικά προσδιοριστεί στην παραγωγή μπαταριών 48 GWh από δύο εργοστάσια ωστόσο, με την συμμετοχή του γερμανικού ομίλου αλλά και το εκπεφρασμένο ενδιαφέρον από άλλες εταιρείες, πλέον ο στόχος διαμορφώνεται σε 120 GWh έως το 2030. Σε κάθε περίπτωση για να γίνει αυτό εφικτό θα χρειαστούν επενδύσεις, επιδοτήσεις και δάνεια συνολικού ύψους επτά δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε ό,τι αφορά την συμμετοχή της Daimler στην νέα εταιρική οντότητα, εκτός από μερίδιο 33%, στο γερμανικό όμιλο περιέρχονται δύο από τις συνολικά έξι θέσεις του Δ.Σ. Προς το παρόν ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί τι ποσοστό της παραγωγής θα προορίζεται για τις ανάγκες των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων της Mercedes-Benz, αν και σύμφωνα με τον Markus Shaefer, θα πρόκειται για «απολύτως σημαντικό ποσοστό». Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η ACC θα αποτελείται από δύο εργοστάσια ένα στο Kaiseslautern της Γερμανίας το οποίο θα ξεκινήσει την λειτουργία του το 2025 και ένα στο Douvrin στη βόρεια Γαλλία το οποίο έχει προγραμματιστεί να λειτουργήσει ήδη από το 2023. Επίσης ήδη υπάρχουν σχέδια για την κατασκευή και άλλων εργοστασίων σε ευρωπαϊκές χώρες. «Μαζί με την ACC, θα εξελίξουμε και θα παράγουμε με βιώσιμο τρόπο, στην Ευρώπη μπαταρίες που να ανταποκρίνονται επακριβώς στις ανάγκες των αυτοκινήτων Mercedes-Benz. Αυτή η νέα συνεργασία μας δίνει τη δυνατότητα να καλύψουμε τις ανάγκες μας εκμεταλλευόμενοι παράλληλα την οικονομία κλίμακας», υπογράμμισε ο Ola Kallenius. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπό το σκεπτικό του πλήρους εξηλεκτρισμού της γκάμας προϊόντων της έως το 2030 η Mercedes-Benz και ο όμιλος Daimler έχουν ανακοινώσει σε συνεργασία με υφιστάμενους και νέους εταίρους την δημιουργία οκτώ Gigafactories σε ΗΠΑ και Eυρώπη για την κατασκευή ηλεκτροκίνητων και κυρίως μπαταριών με στόχο δυναμικότητα παραγωγής 200 kWh κατ΄ελάχιστο. Προς το παρόν βέβαια η αγορά των μπαταριών στην Ευρώπη μονοπωλείται κυρίως από ασιατικές εταιρείες καθώς αν και οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες διαθέτουν μονάδες συναρμολόγησης συστοιχιών και μπαταριών για ηλεκτρικά αυτοκίνητων, τα κρίσιμα μέρη αποτελούν εισαγώγιμο είδος, κυρίως από την Ασία. Υπό το σκεπτικό δημιουργίας μιας ισχυρής ευρωπαϊκής βιομηχανίας μπαταριών, η κοινοπραξία Daimler, Stellantis και TotalEnergies εκτός από την κατασκευή μπαταριών θα εστιάσει επίσης στην εξέλιξη νέων τεχνολογιών μπαταριών όπως οι στερεού τύπου. Γερμανικές εκλογές – Τι αφήνει η Ανγκελα Μέρκελ σε Ευρώπη και Ελλάδα