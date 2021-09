Μάντσεστερ Σίτι – «Εντολή του Σεϊχη Μανσούρ να αποκτηθεί ο Εμπαπέ με κάθε κόστος»

Tην περασμένη μεταγραφική περίοδος η Μάντσεστερ Σίτι προσπάθησε να αποκτήσει τον Χάρι Κέιν, ωστόσο ο Αγγλος επιθετικός παρέμεινε στην Τότεναμ και αυτήν την χρονιά.

Πλέον, η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα, βλέπει στο πρόσωπο του Κίλιαν Εμπαμπέ τον αντικατάσταση του Σέρχιο Αγουέρο στην γραμμή κρούσης. Τουλάχιστον αυτό μεταφέρει το «Transfer Window podcast», το οποίο αναφέρει ότι ο Σεϊχής Μανσούρ έχει δώσει την εντολή στους ανθρώπους της ομάδας «Να αποκτηθεί ο Εμπαμπέ με κάθε κόστος».

Παρόλο αυτά, η υπόθεση του μόνο εύκολη δεν είναι για τους Πολίτες. Η Ρεάλ Μαδρίτης «δουλεύει» εδώ και αρκετούς μήνες την απόκτηση του Γάλλου σούπερ σταρ, με τον ίδιο να έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θέλει να αγωνιστεί στην Βασίλισσα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Εμπαμπέ το επόμενο καλοκαίρι μένει ελεύθερος από την Παρί Σεν Ζερμέν και μέχρι στιγμής δεν είναι διατεθειμένος να ανανεώσει το συμβόλαιο του με την γαλλική ομάδα.

Manchester City want Kylian Mbappe. Mandate from owners to sign the France international ‘at any cost’.https://t.co/K2P1g5hyHchttps://t.co/iEuBYu67d4 pic.twitter.com/GiM8mAJ9b5

