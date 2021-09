Συμπλοκές ξέσπασαν το βράδυ της Πέμπτης , στην Ελβετία, μεταξύ της αστυνομίας και πολιτών που συμμετείχαν σε μια διαδήλωση, την οποία δεν είχαν επιτρέψει οι αρχές, εναντίον των περιορισμών κατά της Covid-19, στην οποία πήραν μέρος σχεδόν 1.000 άνθρωποι.

«Συγκρούσεις σημειώθηκαν στο περιθώριο της πορείας. Οι συμμετέχοντας άναψαν πυροτεχνήματα και πέταξαν αντικείμενα εναντίον των δυνάμεων επέμβασης. Χρειάστηκε να κάνουμε χρήση πλαστικών σφαιρών», ανέφερε η αστυνομία της Βέρνης.

Riot police shoot rubber bullets at anti-health pass protesters in #Bern, #Switzerland, authorities banning public demonstrations

Thousands of Swiss residents have taken to the streets throughout Sept protesting the country’s mandatory health pass pic.twitter.com/rVUXyQJqbx

