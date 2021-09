Τουλάχιστον 16 ασθενείς σε ένα νοσοκομείο της Πολιτείας Ιντάλγκο, στο κεντρικό Μεξικό, έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από την καταρρακτώδη βροχή, ανακοίνωσε σήμερα η μεξικανική κυβέρνηση.

Από τη βροχή που έπεφτε ακατάπαυστα χθες υπερχείλισε ο ποταμός Τούλα, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το γενικό νοσοκομείο και να πνιγούν 16 ασθενείς.

#flood #floods #flooding Medical personnel evict patients amid the flood caused by strong in Mexico. pic.twitter.com/LxAanqYcHo

Οι εικόνες από το Μεξικό δείχνουν το μέγεθος της βιβλικής καταστροφής. Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια ενώ υπάρχουν αναφορές και για άλλα θύματα.

Apocalypse in México! Hundreds of cars float through the streets! Terrible flood in Ecatepec, Mexico – YouTube https://t.co/eGrFsvxHy4

— neanderthal yabuki (@nean) September 7, 2021