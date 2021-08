Όλος ο πλανήτης περίμενε αυτή τη στιγμή. Να δει τον Λιονέλ Μέσι με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν.

Να δει τον Αργεντινό σούπερ σταρ με άλλη φανέλα και όχι αυτή της Μπαρτσελόνα η οποία είχε γίνει ένα με τη σάρκα του εδώ και 21 χρόνια. Από τότε που ήταν 13 χρονών δηλαδή. Και συνέβη κόντρα στη Ρεμς.

Ο 34χρονος μάγος πέρασε ως αλλαγή στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης στη θέση του Νεϊμάρ και η νέα σελίδα στην τεράστια καριέρα του μόλις ξεκίνησε.

HE COMES ON AND MESSI CHANTS START INSTANTLY!!!! pic.twitter.com/W6NNpw9PUd — mx (SUSPENDED) (@MessiMX30i) August 29, 2021

Lionel Messi enters the field for the first time as PSG player. pic.twitter.com/2E2pVgap3a — Stan (@FutbolStan10i) August 29, 2021