Ολυμπιακός – Στα ερυθρόλευκα ο Καρμπόβνικ

Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι και επίσημα πλέον ο Μίχαλ Καρμπόβνικ, με την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ να ανακοινώνει την απόκτηση του Πολωνού αριστερού μπακ.

Οι Πειραιώτες προχθές το βράδυ έφεραν στην Ελλάδα τον 20χρονο μπακ και σήμερα ολοκληρώθηκε και τυπικά η μεταγραφή του στους πρωταθλητές.

Ο νεαρός άσος, τον οποίο οι Ερυθρόλευκοι απέκτησαν ως δανεικό από την Μπράιτον για ένα χρόνο, πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο, με τους πρωταθλητές να ανακοινώνουν και επίσημα την απόκτησή του.

Ο Μίχαλ Καρμπόβνικ έρχεται για να δώσει πολύτιμες λύσεις στον Πέδρο Μαρτίνς, με τον νεαρό άσο να παίζει σε πολλές θέσεις και να «λύνει» τα χέρια του Πορτογάλου τεχνικού.

Ο Πολωνός, αν και είναι δεξιοπόδαρος, αγωνίζεται κατά βάση στο αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ παίζει άνετα και ως δεξιός μπακ. Επίσης, έχει αγωνιστεί στην καριέρα του και ως ο αμυντικός χαφ, αλλά και ως 8άρι.

Ένα… πολυεργαλείο, που θα βοηθήσει πολύ την ομάδα του μεγάλου λιμανιού στη δύσκολη σεζόν που έχει μπροστά της και στην οποία θα κληθεί να δώσει πολλά και απαιτητικά παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μίχαλ Καρμπόβνικ με τη μορφή δανεισμού από την Μπράιτον.

Γεννημένος στις 13 Μαρτίου του 2001 στην πόλη Ράντομ, ο Καρμπόβνικ ξεκίνησε την καριέρα του στη Λέγκια Βαρσοβίας. Αρχικά αγωνίστηκε στη Β’ ομάδα και σε ηλικία 18 ετών προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα, με την οποία πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στις 25 Αυγούστου του 2019. Αμέσως κέρδισε θέση βασικού και βοήθησε τα μέγιστα προκειμένου η Λέγκια να στεφθεί πρωταθλήτρια στο τέλος της σεζόν. Μάλιστα συνδύασε αυτή την επιτυχία με το βραβείο του καλύτερου νεαρού ποδοσφαιριστή του πολωνικού πρωταθλήματος.

Τον Οκτώβριο του 2020 η Μπράιτον απέκτησε τα δικαιώματα του Καρμπόβνικ, ωστόσο τον άφησε, με τη μορφή δανεισμού, στην πρώην του ομάδα για το πρώτο μισό της σεζόν. Στις 10 Φεβρουαρίου του 2021 ο διεθνής άσος αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τη φανέλα του αγγλικού συλλόγου, σε ματς Κυπέλλου, κόντρα στη Λέστερ.

Ο Καρμπόβνικ έχει αγωνιστεί σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Πολωνίας, ενώ μέχρι τώρα έχει και τρεις συμμετοχές στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.

Δείτε το φωτορεπορτάζ από τη μεταγραφή του Μίχαλ Καρμπόβνικ ΕΔΩ.».

Μίχαλ Καρμπόβνικ, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Welcome to Olympiacos Michal Karbownik! 🔴⚪#Olympiacos #Transfer #Welcome #ΜichalKarbownik #WelcomeΜichalKarbownik #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/hzwAJ98nbN

— Olympiacos FC (46🏆) (@olympiacosfc) August 28, 2021