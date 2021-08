Πανικός επικρατεί στο αεροδρόμιο της Καμπούλ από τις δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν νωρίτερα. Σύμφωνα με αξιωματούχο των Ταλιμπάν που μίλησε στο Reuters, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους και παιδιά.

Ο ίδιος είπε πως επίσης πολλοί φρουροί των Ταλιμπάν τραυματίστηκαν από την επίθεση. Νωρίτερα, το αραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera, έκανε λόγο για 11 νεκρούς και τουλάχιστον 15 τραυματίες, μεταξύ των οποίων είναι και πολλοί ξένοι.

Η δεύτερη έκρηξη σημειώθηκε σε ξενοδοχείο απέναντι από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, ενώ την πληροφορία για νεκρούς επιβεβαιώνει και το Πεντάγωνο.

We can confirm that the explosion near the Abbey Gate of the Kabul airport has resulted in an unknown number of casualties. We will continue to update. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

🇦🇫🇬🇧⚡Explosion appears to have happened near Baron Hotel across from Kabul airport. Baron was used largely by British forces. Many injured.#Afghanistan #KabulAiport pic.twitter.com/JpPZl5njx9 — BWF Military News (@MilitaryBWF) August 26, 2021

Το αμερικανικό FOX μεταδίδει ότι υπάρχουν και τρεις τραυματισμένοι Αμερικανοί στρατιώτες, ωστόσο το Πεντάγωνο δεν το έχει επιβεβαιώσει ακόμα.

