Αχόρταγη Παρί – Στο Παρίσι ο μάνατζερ του Λεβαντόφσκι

Δεν σταματάει να μας εκπλήσσει η Παρί Σεν Ζερμέν αυτό το καλοκαίρι. Μετά τον γαλαξία αστέρων που απέκτησε, με τον Λιονέλ Μέσι βέβαια να είναι μια κατηγορία μόνος του, η γαλλική ομάδα φαίνεται πως δεν έχει σκοπό να σταματήσει την ενίσχυσή της.

Όπως αναφέρει το «RMC, πριν από μερικές ημέρες ο μάνατζερ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, Πίνι Ζαχαβί, ταξίδεψε στο Παρίσι, προκειμένου να συζητήσει με τους ανθρώπους της Παρί. Θυμίζουμε ότι προ ημερών το «Sky Sports» αποκάλυψε ότι ο Πολωνός επιθετικός ζήτησε από την Μπάγερν να αποχωρήσει, με τους Βαυαρούς να αξιώνουν 117 εκατ. ευρώ για να τον παραχωρήσουν.

Για να προχωρήσει βέβαια για τον Λεβαντόφσκι η Παρί, βασική προϋπόθεση φαίνεται πως είναι η πώληση του Κιλιάν Εμπαπέ τον οποίο πολιορκεί η Ρεάλ Μαδρίτης.

🚨 Robert Lewandowski’s agent was in Paris this weekend and would be a very serious option for PSG if Kylian Mbappé leaves for Real Madrid. (Source: @SimoneRovera) pic.twitter.com/vIem9DBTiI

