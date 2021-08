Ράμα – Αφγανοί ήμασταν εμείς πριν τριάντα χρόνια

Πριν τριάντα χρόνια, Αφγανοί ήμασταν εμείς, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Εντι Ράμα στη δημοσιογράφο Λουίζ Κάλαχαν της γνωστής βρετανικής εφημερίδας «The Sunday Times», γράφει το αλβανικό πρακτορείο ειδήσεων ata.

Την περασμένη εβδομάδα, καθώς διαδόθηκε η είδηση στα Τίρανα ότι εκατοντάδες πρόσφυγες θα έρχονταν σύντομα από το Αφγανιστάν, η πόλη ξύπνησε από τη θερινή της ραστώνη. Οι εργαζόμενοι έστησαν σκηνές κοντά στον διάδρομο του αεροδρομίου, ενώ στην πόλη, οργανώθηκαν οι κοιτώνες του πανεπιστημίου.

Ετοιμάστηκαν για τους νεοφερμένους: Αφγανοί πρόσφυγες που η Αλβανία είχε δεσμευτεί να υποδεχτεί καθώς προγραμματίζονταν η μετεγκατάστασή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, ακόμα κανείς δεν έχει φτάσει.

Καθώς το χάος συνεχίζει να βαθαίνει στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, η απογοήτευση αυξάνεται στα Τίρανα και σε όλο τον κόσμο για την προφανή κακή διαχείριση της επιχείρησης εκκένωσης, η οποία έχει εμποδίσει τις προσπάθειες των χωρών για την ασφαλή απομάκρυνση των πολιτών τους.

«Φαίνεται ότι δεν υπάρχει συντονισμός εκεί, δεν υπάρχει κοινό επιχειρησιακό κέντρο, δεν υπάρχει τίποτα – ο καθένας μόνο προσπαθεί να σώσει τον εαυτό του», λέει ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Εντι Ράμα.

«Πολλές χώρες προσπαθούν να έχουν κοινό σημείο επαφής, πόσο μάλλον ανθρωπιστικές οργανώσεις που δεν γνωρίζουν σε ποιον να απευθυνθούν και λαμβάνουν αντικρουόμενα μηνύματα όλη την ώρα», προσθέτει.

Αξιωματούχοι στην Αλβανία, οι στρατιώτες της οποίας έχουν υπηρετήσει στο Αφγανιστάν ως μέρος της αποστολής του ΝΑΤΟ, όπως οι ομόλογοί τους σε όλο τον κόσμο, εργάστηκαν ακούραστα την προηγούμενη εβδομάδα για να απομακρύνουν τους υπηκόους τους, τους αφγανούς συμμάχους και το προσωπικό τους.

Παρά τις προσπάθειές τους, τα αεροπλάνα είναι ακόμα άδεια, οι επιβάτες τους αδυνατούν να διαπεράσουν το μεγάλο πλήθος, προσπαθώντας να φτάσουν στο αεροδρόμιο.

«Αυτός είναι ο λόγος που μπλοκάρονται όλοι οι οργανισμοί. Τα μεσαία ή μικρά κράτη δεν είναι σε θέση να απομακρύνουν τους ανθρώπους όπως είχε προγραμματιστεί», τόνισε.

Η Αλβανία, μαζί με τη βόρεια Μακεδονία και το Κοσσυφοπέδιο, συμφώνησαν αυτόν τον μήνα να δεχτούν χιλιάδες αφγανούς πρόσφυγες, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα εγκατασταθούν αργότερα στις ΗΠΑ.

Αν και η Αλβανία είναι από τις φτωχότερες χώρες της Ευρώπης, ο Ράμα ανέφερε ότι είναι ευθύνη της να δράσει.

«Σε αντίθεση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για τους Αλβανούς η σύγκρουση, η πείνα και ο εκτοπισμός είναι εμπειρίες μιας όψιμης μνήμης. Για την κυρίαρχη γενιά σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ο πόλεμος λαμβάνει χώρα στο Netflix-ασπρόμαυρο. Για εμάς, ο πόλεμος ήταν πολύ πραγματικός», λέει ο Ράμα.

«Είχαμε τον πόλεμο στο κατώφλι μας. Εχουμε δει ανθρώπους να σκοτώνονται και είχαμε ανθρώπους που γνωρίζουμε πως έχουν σκοτωθεί» σημειώνει.

Επί δεκαετίες, υπό την εξουσία του σταλινικού δικτάτορα Ενβέρ Χότζα, οι Αλβανοί υπέστησαν βάναυση καταστολή καθώς η χώρα έγινε η φτωχότερη και η πιο απομονωμένη στην Ευρώπη.

Οταν το κομμουνιστικό καθεστώς κατέρρευσε το 1990, πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του Χότζα, η χώρα τυλίχθηκε σε κύματα αναταραχών και βίας.

«Είναι πολύ σαφές για εμάς», επισημαίνει ο Ράμα.

«Ημασταν Αφγανοί πριν από τρεις δεκαετίες όταν φύγαμε από την κόλασή μας. Ετσι, τώρα είναι οι Αλβανοί πριν από 30 χρόνια και θα έπρεπε να είμαστε εκεί όπως ήταν οι άλλοι για εμάς », προσθέτει.

We were Afghans escaping our own hell. Albania cannot afford to have short memory. We owe it to our children.

