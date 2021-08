Κορωνοϊός – Πλήρης έγκριση στις ΗΠΑ για το εμβόλιο της Pfizer

Πλήρη έγκριση έδωσε την Δευτέρα η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) στο εμβόλιο Covid-19 της Pfizer, το οποίο χορηγείτο μέχρι σήμερα με προσωρινή άδεια κατεπείγουσας έγκρισης.

Today, FDA approved the first COVID-19 vaccine for the prevention of #COVID19 disease in individuals 16 years of age and older. https://t.co/iOqsxXV1fj

— U.S. FDA (@US_FDA) August 23, 2021