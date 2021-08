Είχε κέφια ο Λουκάκου στην πρώτη του προπόνηση με την Τσέλσι

Στην καλύτερή του φόρμα βρίσκεται ο Ρομέλου Λουκάκου, όπως έδειξε από την πρώτη προπόνηση στην οποία συμμετείχε με τη φανέλα της Τσέλσι.

Ο βέλγος επιθετικός δε βλέπει την ώρα να αγωνιστεί και έκανε πολύ θετική εντύπωση στον Τόμας Τούχελ.

Μάλιστα, ο γερμανός τεχνικός δεν αποκλείεται να τον χρησιμοποιήσει στο βασικό σχήμα στο ντέρμπι της Κυριακής με την Άρσεναλ, που είναι προγραμματισμένο για τις 18:00, και εφόσον πάρει χρόνο συμμετοχής, αυτό θα είναι το πρώτο του παιχνίδι με τους Μπλε του Λονδίνου έπειτα από επτά χρόνια.

Και η ίδια η ομάδα περιμένει πώς και πώς να ξεκινήσει την απόσβεση των 115 εκατομμυρίων ευρώ που έδωσε για να τον αποκτήσει από την Ίντερ.

Δείτε εδώ δύο βίντεο του αγγλικού συλλόγου από την προπόνηση του Λουκάκου:

Getting down to business. 👊#LukWhosBack pic.twitter.com/HaTv4qTHYN

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 17, 2021