Officials from the Indian mission in Afghanistan and evacuated Indian civilians are pictured after their flight landed in the western Indian city of Jamnagar for refuelling on the way to Delhi, India, August 17, 2021. REUTERS/Stringer NO ARCHIVES. NO RESALES.

Εκπρόσωπος των Ταλιμπάν ανέφερε σήμερα ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να «αποσύρουν όλες τις δυνάμεις τους» από το Αφγανιστάν μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου, προσθέτοντας ότι οι αντάρτες «δεσμεύτηκαν να μην τους επιτεθούν» μετά την ανακατάληψη της Καμπούλ. Ο Suhail Shaheen, σε συνέντευξή του στην Sky News την Τρίτη, δήλωσε ότι οι Ταλιμπάν είχαν ήδη ανακοινώσει μια «γενική αμνηστία» στους ανθρώπους στο Αφγανιστάν και ότι δεν θα επιτεθούν στις αμερικανικές δυνάμεις που έχουν απομείνει στη χώρα. Οι ΗΠΑ έχουν στείλει 6.000 στρατιώτες για να βοηθήσουν στην εκκένωση αμάχων και προσφύγων από το διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ μετά την απροσδόκητη πτώση του Αφγανιστάν στα χέρια των Ταλιμπάν το Σαββατοκύριακο. Σε ερώτηση για το πόση διορία δίνουν οι Ταλιμπάν στις ΗΠΑ για να απομακρύνουν τις δυνάμεις τους, ο κ. Shaheen απάντησε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, πρέπει να σεβαστεί τη συμφωνία της Ντόχα που υπέγραψε η κυβέρνηση Τραμπ πέρυσι και να εγκαταλείψουν οι ΗΠΑ το Αφγανιστάν μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου – 20η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων στους Δίδυμους Πύργους, που οδήγησαν στην εισβολή των ΗΠΑ. «Έχουμε δεσμευτεί ότι δεν θα τους επιτεθούμε, δεν έχουμε επιτεθεί εναντίον τους», είπε ο κ. Shaheen.