Drive-through COVID-19 test in Larissa,Greece by mobile units of EODY on November 13, 2020. / Drive-through COVID-19 test στη σκεπαστή αγορά της Νεάπολης στη Λάρισα απο κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ στην Λάρισα, 13 Νοεμβρίου 2020.

Συνεχίζει να προελαύνει η πανδημία στη χώρα, ενώ ανεβαίνει ο αριθμός των διασωληνωμένων, με τον ΕΟΔΥ να καταγράφει την Δευτέρα 250 άτομα που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ. Επιπλέον, ανακοινώθηκαν 2.218 κρούσματα και 13 νέοι θάνατοι. Για τη μεγάλη ανησυχία που επικρατεί μεταξύ των ειδικών, ενόψει της επιστροφής των ταξιδιωτών του καλοκαιριού από τα «κόκκινα» νησιά και για τον κίνδυνο διασποράς του ιού, αλλά και την πίεση στο σύστημα υγείας, μίλησε στον ΣΚΑΪ ο καθηγητής Παθολογίας, Χαράλαμπος Γώγος. Τρούμαν Καπότε – Το πρώτο έργο μυθοπλασίας σε νέα έκδοση «Το στέλεχος Δέλτα έχει κυκλοφορήσει στους νέους που είναι στα νησιά και διασκεδάζουν και γι’ αυτό υπάρχει μια διασπορά στα νησιά, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ‘κόκκινα’», δήλωσε ο καθηγητής. Όπως είπε, είναι κρίσιμο να μην επεκταθεί αυτή η διασπορά και στην υπόλοιπη χώρα, μετά και την επιστροφή των ταξιδιωτών στις κατοικίες τους. Γι’ αυτό τον λόγο, ο κ. Γώγος προτάσσει την ανάγκη να ληφθούν ορισμένα μέτρα από πλευράς ταξιδιωτών: «Είναι μεγάλη σημασία να κάνει κάποιος τεστ γυρίζοντας – σελφ ή αντιγονικό. Επίσης, υπάρχει σύσταση για οικειοθελή καραντίνα ακόμα και με ήπια συμπτώματα, καθώς ο μέσος όρος μετάδοσης του ιού υπολογίζεται στις 3 ή 4 μέρες», όπως τόνισε. Αναφορικά με το σύστημα υγείας ο καθηγητής ανέφερε πως, πέρα από την Κρήτη, βλέπουμε πλέον και στην Αττική μια μικρή πίεση, ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν θα δούμε τα φαινόμενα που είχαμε παλαιότερα. Επιπλέον, ο κ. Γώγος έκανε έκκληση για εμβολιασμό στους 40ρηδες, 50ρηδες, 60ρηδες, αλλά και στους νέους για να επιστρέψουν στο πανεπιστήμια. Σχετικά με την απώλεια του πρώτου πλήρως εμβολιασμένου ατόμου στη χώρα μας, υπογράμμισε ότι ένας θάνατος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως στοιχείο αντιεμβολιαστικής τάσης και πως κανένα φάρμακο δεν είναι 100% αποδοτικό. Τέλος, είπε ότι όλα τα δεδομένα θα συζητηθούν στην διευρυμένη σύσκεψη των επιτροπών για τον κοροναϊό και τον εμβολιασμό, που θα γίνει την Τρίτη. «Καμπανάκι» από τα rapid test – Τριαντάρηδες «χτυπά» ο ιός Ενδεικτικά της κατάστασης, που ανησυχεί κυβέρνηση και ειδικούς, είναι τα αποτελέσματα των rapid test, που διενήργησε τον Δεκαπενταύγουστο ο ΕΟΔΥ σε κεντρικά σημεία 28 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας. Σε αυτές, διενεργήθηκαν συνολικά 7.418 rapid test και ανευρέθηκαν 372 θετικά (5.01%). Από τις 372 περιπτώσεις, οι 191 αφορούν άνδρες και οι 181 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 32,69 έτη. Αναλυτικά τα στοιχεία ανά περιφέρεια: 1. ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

1.987 rapid test με 112 θετικά (5.64%) αφορούν σε 61 άνδρες και 51 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 31 έτη. 2. ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΝΟΤΙΑ ΠΥΛΗ ΔΕΘ

459 rapid test με 34 θετικά (7.41%) αφορούν σε 18 άνδρες και 16 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 30 έτη. 3. ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ, ΝΑΥΠΛΙΟ

133 rapid test με 4 θετικά (3.01%) αφορούν σε 1 άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη. 4. ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ

540 rapid test με 13 θετικά (2.41%) αφορούν σε 6 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 26 έτη. 5. ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ: ΓΡΕΒΕΝΑ

45 rapid test με 1 θετικό (2.22%) αφορά σε 1 κορίτσι 14 ετών. 6. ΠΕ ΕΒΡΟΥ: ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΘΈΑΤΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗΣ

148 rapid test με 4 θετικά (2.7%) αφορούν σε 3 άνδρες και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 31 έτη. 7. ΠΕ ΕΒΡΟΥ: ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ

59 rapid test με 1 θετικά (1.69%) αφορούν σε 0 άνδρες και 1 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη. 8. ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ: ΙΚΑ

22 rapid test με 1 θετικά (4.55%) αφορούν σε 1 άνδρες και 0 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 3 έτη. 9. ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ: ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΥΡΓΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ / RAPID TEST

144 rapid test με 4 θετικά (2.78%) αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 36,5 έτη. 10. ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ: ΒΕΡΟΙΑ

114 rapid test με 4 θετικά (3.51%) αφορούν σε 1 άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 40 έτη. 11. ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

524 rapid test με 34 θετικά (6.49%) αφορούν σε 14 άνδρες και 20 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη. 12. ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

279 rapid test με 16 θετικά (5.73%) αφορούν σε 8 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 17 έτη. 13. ΠΕ ΘΑΣΟΥ: ΠΡΊΝΟΣ

29 rapid test με 1 θετικό (3.45%) αφορά σε 1 άνδρα 34 ετών. 14. ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΠΑΝΘΕΟΝ”, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

188 rapid test με 7 θετικά (3.72%) αφορούν σε 3 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη. 15. ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ

263 rapid test με 7 θετικά (2.66%) αφορούν σε 5 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 23 έτη. 16. ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΝΟΜΑΡΧΊΑ ΚΑΒΆΛΑΣ

120 rapid test με 15 θετικά (12.5%) αφορούν σε 5 άνδρες και 10 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 25 έτη. 17. ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ,ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ

140 rapid test με 5 θετικά (3.57%) αφορούν σε 1 άνδρα και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 40 έτη. 18. ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

331 rapid test με 15 θετικά (4.53%) αφορούν σε 8 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 30 έτη. 19. ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ: ΚΙΛΚΙΣ

50 rapid test με 1 θετικό (2%) αφορά σε 1 γυναίκα 39 ετών. 20. ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

331 rapid test με 5 θετικά (1.51%) αφορούν σε 3 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη. 21. ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ: ΚΑΠΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

86 rapid test με 1 θετικό (1.16%) αφορά σε 1 αγόρι 14 ετών. 22. ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ: ΜΥΤΙΛΗΝΗ

67 rapid test με 13 θετικά (19.4%) αφορούν σε 6 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη. 23. ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: ΚΑΠΗ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΟΛΟΣ

183 rapid test με 12 θετικά (6.56%) αφορούν σε 4 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 25 έτη. 24. ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ

379 rapid test με 17 θετικά (4.49%) αφορούν σε 13 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 23 έτη. 25. ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ: ΓΙΑΝΝΙΤΣΆ

48 rapid test με 6 θετικά (12.5%) αφορούν σε 3 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 29 έτη. 26. ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ: ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

194 rapid test με 8 θετικά (4.12%) αφορούν σε 4 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 27.5 έτη. 27. ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ: ΦΛΩΡΙΝΑ

97 rapid test με 6 θετικά (6.19%) αφορούν σε 3 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 15 έτη. 28. ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

51 αρνητικά rapid test. 29. ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ

75 rapid test με 9 θετικά (12%) αφορούν σε 3 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 19 έτη. 30. ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

332 rapid test με 16 θετικά (4.82%) αφορούν σε 13 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 29 έτη. Παρατηρώντας τα ως άνω αποτελέσματα των δειγματοληπτικών ελέγχων του ΕΟΔΥ, εύκολα διαπιστώνει κανείς τον χαμηλό ηλικιακό μέσο όρο των κρουσμάτων. Το γεγονός ότι ο ιός και ειδικά η μετάλλαξη Δέλτα «χτυπάει» όλο και νεότερες ηλικίας, εξάλλου, είναι κάτι που έχουν επισημάνει οι ειδικοί, το τελευταίο διάστημα. Χανιά – Στα όριά του το νοσοκομείο Τα Χανιά είναι μία από τις περιοχές που έχουν τεθεί σε ειδικό καθεστώς, αφού τα στοιχεία για τον κοροναϊό είναι ανησυχητικά. Μάλιστα, στις 12 Αυγούστου ανακοινώθηκε παράταση των μέτρων, όπως και στη Ζάκυνθο. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η άνοδος του αριθμού των εισαγωγών στο νοσοκομείο της πόλης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, το πρωί της Δευτέρας 16 Αυγούστου στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, νοσηλεύονται 71 ασθενείς θετικοί στον κοροναϊό. Αναλυτικά, 32 ασθενείς νοσηλεύονται στην κλινική Covid 1, 35 ασθενείς νοσηλεύονται στην κλινική Covid2 και 4 ασθενείς νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η εικόνα από το ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, ο μέσος όρος ηλικίας των νοσηλευόμενων έχει πέσει και είναι όλοι ανεμβολίαστοι. Οι διασωληνωμένοι του ΠΑΓΝΗ είναι 14 και μένουν άλλες 13 κλίνες διαθέσιμες. Περιστατικά Covid μεταφέρονται στο Ηράκλειο και από άλλα νησιά του Αιγαίου. Η έκκληση του διευθυντή ΜΕΘ στο ΠΑΓΝΗ Δραματική είναι η έκκληση που απευθύνει ο διευθυντής ΜΕΘ στο ΠΑΓΝΗ στους ανεμβολίαστους πολίτες, προειδοποιώντας ότι, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, το νοσοκομείο δεν θα έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του απέναντι σε σοβαρά ασθενείς του κοροναϊού: «Προς ανεμβολίαστους: Είναι θέμα χρόνου η ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου που, ας σημειωθεί, είναι από τις μεγαλύτερες της χώρας (27 κλίνες), να μην έχει τη δυνατότητα να δεχθεί ασθενείς με COVID-19. Η κοινή φράση ‘γιατρέ κάντε ό,τι μπορείτε για τον πατέρα μου ή τη μητέρα μου’ (όταν ο πατέρας ή η μητέρα θα μπορούσαν εδώ και πολύ καιρό να είναι πλήρως εμβολιασμένοι) φαντάζει παράταιρη. Ιδιαίτερα εάν γνωρίζουμε ότι η ΜΕΘ ελάχιστα (ή και τίποτα) μπορεί να προσφέρει σε ηλικιωμένους ασθενείς ή σε ασθενείς με σημαντικά, χρόνια προβλήματα υγείας. Κάνω έκκληση, τώρα που τελειώνουν οι διακοπές, να εμβολιαστείτε με τα ασφαλή εμβόλια που υπάρχουν. Αλλιώς, οι υπηρεσίες υγείας (προς ανεμβολίαστους και εμβολιασμένους) θα είναι προβληματικές. Και αυτό θα συμβεί με ευθύνη των ανεμβολίαστων και όχι του κράτους», σημειώνει χαρακτηριστικά ο διευθυντής της ΜΕΘ. Πάρος: Πληθαίνουν οι αεροδιακομιδές ασθενών που χρήζουν νοσηλείας Ένα από τα «κόκκινα» νησιά της χώρας είναι και η Πάρος, η οποία αντιμετωπίζει πολλά περιστατικά κοροναϊού, με τον αριθμό των ανθρώπων που νοσούν βαριά να αυξάνεται το τελευταίο διάστημα. Εικοσιτέσσερις συνάνθρωποί μας έχουν διακομισθεί επειγόντως με πτητικό μέσο από την Πάρο προς νοσοκομεία της Αθήνας το τελευταίο χρονικό διάστημα, εξαιτίας του ότι νόσησαν βαριά από την Covid – 19. Σημειώνεται ότι όλοι οι διακομισθέντες ασθενείς ήταν ανεμβολίαστοι, όπως αναφέρει ο parianostypos.gr. Σύμφωνα με πληροφορίες, μόνο δύο εμβολιασμένοι πολίτες προσήλθαν τον τελευταίο καιρό στο Κέντρο Υγείας Πάρου, εξαιτίας μη ήπιας νόσησης, ενώ κανείς από τους δύο δεν χρειάστηκε νοσηλεία. Τι λένε οι ειδικοί για τον πρώτο θάνατου πλήρως εμβολιασμένου Για τον πρώτο θάνατο πλήρως εμβολιασμένου για τον κοροναϊό στη χώρα μας, καθώς και τη σημασία του εμβολιασμού για την «εκρίζωση» του ιού τα επόμενα χρόνια, μίλησαν ο διευθυντής της ΜΕΘ στο Γενικό Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, Νικόλαος Καπραβέλος, και ο καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Όπως ανέφερε ο κ. Καπραβέλος, ο 70χρονος που υπέκυψε στον κοροναϊό ενώ είχε κάνει και τις δύο δόσεις εμβολίου και ο οποίος δεν είχε υποκείμενα νοσήματα, είναι μια τραγική εξέλιξη με δύο δυνατά μηνύματα: 1. Είναι μια τραγική εξαίρεση στον κανόνα, «καθώς ο απολογισμός των 13.200 ατόμων στην χώρα μας ήταν ανεμβολίαστοι. Τα εμβόλια προστατεύουν και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ειδικά σε σχέση με το 4ο κύμα που έρχεται» σημείωσε χαρακτηριστικά, μιλώντας στον ΣΚΑΙ. 2. Οι μεταλλάξεις φαίνεται ότι είναι υπερματαδοτικές και ότι μολύνουν και τους εμβολιασμένους. Παράλληλα, η συζήτηση περί εκρίζωσης του ιού φαίνεται ότι δεν είναι εφικτή στα αμέσως επόμενα χρόνια. «Είναι πολύ δύσκολο, αν δεν ολοκληρωθούν περισσότερο και με καλύτερο τρόπο τα εμβόλια, έτσι ώστε να πετύχουμε την εκρίζωση του ιού», τόνισε ο ίδιος. Ο διευθυντής ΜΕΘ σημείωσε πως όλη η οικογένεια του 70χρονου είχε εμβολιαστεί πλήρως και τόνισε πως έχουμε μπροστά μας δύσκολο χειμώνα και πως πρέπει να πεισθούν και οι τελευταίοι για να εμβολιαστούν. «Είναι κρίμα να φτάσουμε σε συνθήκες που να μην έχουμε κρεβάτι εντατικής.. Για να μην φτάσουμε σε οριζόντια μέτρα, πρέπει να προλάβουμε και να ξεπεράσουμε τους φόβους», είπε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος εκτίμησε ότι επαναλαμβανόμενες δόσεις εμβολίων, καθώς και νέας γενιάς εμβόλια που έρχονται, θα αντιμετωπίζουν με αποτελεσματικό τρόπο τις μεταλλάξεις. Δύσκολος χειμώνας Παράλληλα, ο καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος ανέφερε πως είναι δεδομένο ότι, όταν μπούμε στον χειμώνα, τα πράγματα θα είναι χειρότερα, σε συνδυασμό με την πτώση της θερμοκρασίας και το άνοιγμα των σχολείων. Αναφερόμενος στην περίπτωση του 70χρονου, υπογράμμισε πως δεν υπάρχει φάρμακο και κανένα εμβόλιο που να είναι 100% αποτελεσματικό και πως το να αποτύχει μια φορά εκεί όπου έχει πετύχει 200 χιλιάδες φορές ή ένα εκατομμύριο, είναι κάτι που στενοχωρεί, αλλά δεν ακυρώνει το εμβόλιο. Προκειμένου να το εξηγήσει περαιτέρω, ανέφερε πως 3.500 κρούσματα που υπήρχαν το Νοέμβριο κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα σήμαιναν 120 νεκρούς . Τα 3.500 κρούσματα τον Μάρτιο σήμαιναν 60-70 νεκρούς, ενώ τα 3.500 κρούσματα σήμερα (Αύγουστο) σημαίνουν 20 νεκρούς. Τόνισε πως η μόνη λύση είναι να εμβολιαστούμε όλοι με τα υπάρχοντα εμβόλια και όταν έρθουν τα επικαιροποιημένα εμβόλια θα θωρακιστούμε ακόμη καλύτερα. «Παρά το ευχάριστο της μείωσης των νεκρών, φοβούμαι ότι έχουμε εθιστεί στο θάνατο», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Βασιλακόπουλος, εξηγώντας: «δηλαδή, πεθαίνει ένα μισό λεωφορείο κάθε μέρα από ένα ιογενές νόσημα, που θα μπορούσαμε να το προλάβουμε», είπε και προσέθεσε πως το αντιμετωπίζουμε σαν να είναι ένας φυσιολογικό κομμάτι της ζωής, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. «Πρέπει εμείς να κερδίσουμε τον αγώνα και όχι ο ιός», κατέληξε ο καθηγητής. Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς συναντά την Μαρία Κάλλας στο ΒΗΜΑgazino Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share