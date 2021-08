A firefighting plane makes a water drop as a wildfire burns in the village of Sinterina, Greece, August 16, 2021. REUTERS/Vassilis Triandafyllou

Με μια νέα κόλαση φωτιάς είναι αντιμέτωποι οι κάτοικοι της Αττικής. Την ώρα που η ατμόσφαιρα δεν έχει καθαρίσει από τους καπνούς της τελευταίας πυρκαγιάς στη Βαρυμπόμπη η Πυροσβεστική καλείται να ριχτεί στη μάχη εκ νέου σε Βίλια και Κερατέα. Και τα δύο μέτωπα ξέσπασαν το μεσημέρι της Δευτέρας (16/8) και γρήγορα έλαβαν ανεξέλεγκτες διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Επίγειες και εναέριες δυνάμεις κάνουν ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό, με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα καθώς σε λίγο θα πέσει το σκοτάδι. Νύχτα αγωνίας για τα Βίλια: Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η κατάσταση στα Βίλια είναι δύσκολη. Η φωτιά βρίσκεται μια «ανάσα» από το χωριό ενώ καίγεται το Όρος Πατέρα σε δύο σημεία. Στόχος είναι οι δυνάμεις να εμποδίσουν την φωτιά να επεκταθεί σε ένα παρθένο δύσβατο δάσος, όπου τα επίγεια μέσα δεν θα μπορούν να κινηθούν. Σημειώνεται ότι έχουν καεί τρία σπίτια και συγκεκριμένα εξοχικές κατοικίες στον Άγιο Γεώργιο. Επίσης, από τις κατασκηνώσεις του Δήμου Ασπροπύργου έως και το Κρύο Πηγάδι έχει κοπεί τόσο το ηλεκτρικό ρεύμα όσο και η υδροδότηση, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι έξι μποφόρ, γεγονός που ανησυχεί άπαντες. Ήδη έχουν εκκενωθεί μέσω του 112 έξι οικισμοί. Πρόκειται για τους: Παλαιοχώρι, Άγιο Γεώργιο, Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή, Μικρό και Μέγα Βαθυχώρι. Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν συνολικά 240 πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων ομάδων πεζοπόρων τμημάτων και 82 οχημάτων συμπεριλαμβανομένου του ΜΕΤΠΕ, καθώς και των δυνάμεων που έχουν διατεθεί από τον Ευρωπαϊκό μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα από την Πολωνία 143 πυροσβέστες με 46 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 8 αεροσκάφη και 9 ελικόπτερα συμπεριλαμβανομένων 2 ελικοπτέρων της Αεροπορίας Στρατού. Για την κατάσταση που επικρατεί στο πύρινο μέτωπο των Βιλίων μίλησε στο MEGA ο πρόεδρος της κοινότητας, Κώστας Μακρυνόρης. Ο κ. Μακρυνόρης ευχαρίστησε τις ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που βρέθηκαν άμεσα στην περιοχή. Παράλληλα, επανέλαβε την ανάγκη να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες και δασικά μονοπάτια προκειμένου να μην κινδυνεύουν να καούν όλα τα δάση. «Καλά θα κάνει ο πρωθυπουργός της χώρας να ξεκαθαρίσει ποιος έχει την αρμοδιότητα για να τελειώνουμε. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με δέκα υπηρεσίες, που η μία δεν θα συμφωνεί με την άλλη» συμπλήρωσε. Μάχη με τον χρόνο στην Κερατέα: Η κατάσταση στην Κερατέα είναι καλύτερη. Η φωτιά που ξεκίνησε το πρωί από τον λόφο έκαψε πρώτα χαμηλή βλάστηση και στη συνέχεια έφτασε σε αυλές αρκετών σπιτιών. Πολλοί κάτοικοι έμειναν πίσω να βοηθήσουν παρά την εντολή εκκένωσης στους οικισμούς Μαρκάτι, Συντερίνα, Άγιο Κωνσταντίνο και Δημουλάκι. Μάλιστα, σύμφωνα με το MEGA, έχουν καεί δύο κατοικίες στη Συντερίνα. Επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής δεν βρίσκονται στην περιοχή, ενώ και τα εναέρια μέσα απομακρύνθηκαν προκειμένου να ανεφοδιαστούν. Την ίδια ώρα, δυνάμεις της Αστυνομίας περιπολούν στο σημείο που πλησιάζει η φωτιά για να απομακρύνουν αν χρειαστεί κατοίκους που παραμένουν στις οικίες τους. Αγωνία για τον εθνικό δρυμό Σουνίου: Σημειώνεται ότι η πυρκαγιά μαίνεται σε δύο μέτωπα: ένα προς Καμάριζα και Λαύριο και ένα προς Άγιο Κωνσταντίνο και τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να μην επεκταθούν οι φλόγες στο δεύτερο μέτωπο, καθώς υπάρχει έντονη βλάστηση στην περιοχή. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι αξιωματικοί εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα μπορέσουν να οριοθετήσουν το μέτωπο και να το κρατήσουν τη νύχτα, ώστε το πρωί να μπορέσουν να το ελέγξουν με την βοήθεια των εναέριων μέσων που θα πετάξουν ξανά με το πρώτο φως. Στο σημείο επιχειρούν, 104 πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένων τριών ομάδων πεζοπόρων τμημάτων και 40 οχημάτων. Από αέρος παλεύουν 8 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα συμπεριλαμβανομένων 2 ελικοπτέρων της Αεροπορίας Στρατού και 2 ελικοπτέρων από τη Ρωσία. Πολύτιμη βοήθεια προσφέρουν και οι εθελοντές πυροσβέστες.