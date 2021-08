People cross between the two countries, at the Friendship Gate crossing point at the Pakistan-Afghanistan border town of Chaman, Pakistan August 15, 2021. REUTERS/Saeed Ali Achakzai

Το Αφγανιστάν κυριεύτηκε από τους Ταλιμπάν που έχουν πλέον τον έλεγχο όλων των κινήσεων για το πως θα εξελιχθεί η επόμενη μέρα. Ο πρόεδρος της χώρας, Ασράφ Γάνι έχει φύγει από το Αφγανιστάν και έχει καταφύγει στο Τατζικιστάν, ενώ όπως αναφέρουν οι ίδιοι οι Ταλιμπάν έχουν καταλάβει το Προεδρικό Μέγαρο. Η πορεία των Ταλιμπάν προς την Καμπούλ αποδείχτηκε πολύ πιο εύκολη από όσο τουλάχιστον υπολόγιζαν οι ΗΠΑ και οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Χωρίς να συναντήσουν ουσιαστική αντίσταση από τις κυβερνητικές δυνάμεις οι Ταλιμπάν μετά την αποχώρηση των ξένων δυνάμεων από την περιοχή καταλαμβάνουν την μία πόλη μετά την άλλη και από το πρωί βρέθηκαν έξω από τα σύνορα της πρωτεύουσας Καμπούλ. Φωτιές – Σε πορτοκαλί συναγερμό 10 περιοχές – Πού υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος τον Δεκαπενταύγουστο Οι αρχικές διαβεβαιώσεις για σχηματισμό μεταβατικής κυβέρνησης από τους Ταλιμπάν και η επιβεβαίωση αυτών των πληροφοριών από τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας, έχουν αρχίσει να δίνουν τη θέση τους σε διφορούμενες πληροφορίες που θέλουν τους Ταλιμπάν να απορρίπτουν αυτά τα σενάρια. Την ίδια στιγμή η αμερικανική πρεσβεία στην Καμπούλ εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας σημειώνοντας ότι η κατάσταση στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν αλλάζει γρήγορα, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου που υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς καθώς τα αμερικανικά στρατεύματα βοηθούν στην απομάκρυνση των περισσοτέρων μελών του αμερικανικού προσωπικού. Τις τελευταίες ώρες στην Καμπούλ επικρατεί πανικός. Όπως αναφέρει το Al Jazzera, οι τιμές των βασικών προϊόντων έχουν εκτοξευθεί καθώς οι πολίτες σπεύδουν να αποσύρουν από τις τράπεζες τις οικονομίες τους σχηματίζοντας τεράστιες ουρές. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές 77.000 Αφγανοί έχουν εκτοπιστεί από τις εστίες τους μετά από εκδιώξεις των Ταλιμπάν. Την ίδια στιγμή πολλοί είναι εκείνοι που προσπαθούν να εγκαταλείψουν τη χώρα προς γειτονικά κράτη όπως το Πακιστάν. Η αποχώρηση των αμερικανικών και νατοϊκών δυνάμεων σήμανε την μαζική αποχώρηση κυβερνητικών αξιωματούχων και μονάδων του στρατού, με την κυβέρνηση της χώρας να εγκαταλείπει την οποιαδήποτε προσπάθεια να ανακόψει την πορεία των Ταλιμπάν. Οι επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσουν τον τοπίο αναφορικά με τις προθέσεις των Ταλιμπάν και αν θα επιδιώξουν κάποια συναίνεση με την κυβέρνηση και άρα να διατηρήσουν γέφυρες με τις ΗΠΑ ή όχι. Στις ΗΠΑ οξύνεται η κριτική απέναντι στον Τζο Μπάιντεν που διαβεβαίωνε πως η αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων δεν θα σήμανε σε καμία περίπτωση κατάρρευση της κυβέρνησης και κυριαρχία των Ταλιμπάν. Οι εικόνες του Αφγανιστάν παραδομένου στους Ταλιμπάν, εναντίον των οποίων είχαν εκστρατεύσει οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοί τους πριν από είκοσι χρόνια, έχει οξύνει την αντιπαράθεση στις ΗΠΑ, με αρκετούς να συγκρίνουν τη σημερινή κατάσταση με την αποχώρηση των Αμερικανών από τη Σαϊγκόν. Εκπρόσωποι της κυβέρνησης της Αμερικής αντιδρούν, και ζητούν να μη γίνονται τέτοιου είδους συγκρίσεις, μιας και οι παραλληλισμοί αυτοί αναδεικνύουν το μέγεθος της ήττας ενός εικοσαετούς πολέμου. Helicopters landing near U.S. Embassy in #Kabul as #Taliban

Makes first gains in #capital province.

Via @AJEnglish#Talibans pic.twitter.com/Z1vDGZJiD4 — SHUJAAT ALI(shigri) (@ShujaatShigree) August 15, 2021 Η αγωνία για την επόμενη μέρα Οι θρησκευτικές και εθνικές μειονότητες στο Αφγανιστάν, όπως και κόσμος που τόσα χρόνια είχε στηρίξει την κυβέρνηση, γυναίκες και άλλοι που θα βρεθούν απέναντι στους Ταλιμπάν, προσπαθούν να φύγουν από τη χώρα φοβούμενοι για το μέλλον τους σε ένα κράτος στο οποίο θα εξουσιάζουν και πάλι οι ακραίοι ισλαμιστές. Στο Ιράν που διαμένουν αρκετοί Αφγανοί σε κακές συνθήκες σε στρατόπεδα, έγινε σήμερα διαδήλωση ενάντια στους Ταλιμπάν. Οι αρχές της χώρας ανακοίνωσαν ότι προετοιμάζουν καταυλισμούς στα σύνορα των δύο χωρών για Αφγανούς που θα προσπαθήσουν να φύγουν, με την ελπίδα βέβαια ότι θα γυρίσουν σύντομα πίσω. Ένα νέο προσφυγικό κύμα από το Αφγανιστάν θεωρείται δεδομένο, και ζήτημα είναι αν η Ευρώπη και οι ΗΠΑ θα υποδεχτούν αυτήν τη φορά τους πρόσφυγες από το Αφγανιστάν μετά από την 20ετή παρουσία τους στη χώρα, που θα εξασφάλιζε τη σταθερότητα, την ευημερία και τη δημοκρατία. Ποιος φταίει για τις δασικές πυρκαγιές; Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share