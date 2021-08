People arriving from Afghanistan make their way at the Friendship Gate crossing point at the Pakistan-Afghanistan border town of Chaman, Pakistan August 15, 2021. REUTERS/Abdul Khaliq Achakzai NO RESALES. NO ARCHIVES

Η Αλβανία δηλώνει έτοιμη να δεχτεί πρόσφυγες από το Αφγανιστάν, που θα βρεθούν στο στόχαστρο των Ταλιμπάν. «Η Αλβανία, μέλος του ΝΑΤΟ, είναι έτοιμη να αναλάβει το δικό της μερίδιο του φορτίου», δήλωσε ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα με ανάρτησή του σήμερα στη σελίδα του στο Facebook. Φωτιές – Σε πορτοκαλί συναγερμό 10 περιοχές – Πού υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος τον Δεκαπενταύγουστο Ο Έντι Ράμα είπε πως «η Ουάσινγκτον έχει ήδη ζητήσει από την Αλβανία να εξετάσει την πιθανότητα να χρησιμεύσει ως χώρα διέλευσης για έναν ορισμένο αριθμό Αφγανών πολιτικών μεταναστών ο τελικός προορισμός των οποίων θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες». Πριν το αίτημα των αμρικανικών αρχών η Αλβανία είχε λάβει εκκλήσεις διεθνών οργανισμών Όμως, πριν ακόμη από το αίτημα των αμερικανικών αρχών, ο Ράμα δήλωσε πως η Αλβανία είχε λάβει εκκλήσεις εκ μέρους άλλων διεθνών οργανισμών για «την προσωρινή στέγαση στην Αλβανία εκατοντάδων ανθρώπων από τους κύκλους των διανοουμένων και Αφγανών μαχητικών γυναικών που περιλαμβάνονται στους καταλόγους εκτέλεσης των Ταλιμπάν». «Δεν θα πούμε 'όχι' και όχι μόνο γιατί οι μεγάλοι σύμμαχοί μας μάς το ζητάνε αλλά επειδή είμαστε η Αλβανία», υπογράμμισε ο Ράμα. Ο επικεφαλής της δεξιάς αντιπολίτευσης, Λουζλίμ Μπάσα, δήλωσε επίσης σήμερα πως είναι «ευνοϊκός» στο αίτημα των ΗΠΑ για τη φιλοξενία Αφγανών προσφύγων. Οι ΗΠΑ έχουν αποδυθεί σε μια κούρσα με τον χρόνο πριν από την αποχώρησή τους από το Αφγανιστάν προκειμένου να απομακρύνουν τους Αφγανούς που είχαν εργαστεί για τον αμερικανικό στρατό. Ο Καναδάς δήλωσε επίσης ότι είναι έτοιμος να δεχθεί τουλάχιστον 20.000 πρόσφυγες ένας αριθμός από τους οποίους κινδυνεύουν λόγω της προέλασης των Ταλιμπάν στις μεγάλες πόλεις του Αφγανιστάν. Η Αλβανία είχε προσφέρει στέγη σε πέντε Κινέζους Ουιγούρους Έπειτα από αίτημα των ΗΠΑ, το 2006, η Αλβανία είχε δεχθεί να προσφέρει στέγη σε πέντε Κινέζους Ουιγούρους που κρατούνταν στο Γκουαντάναμο και θεωρούνταν τρομοκράτες από το Πεκίνο. Το 2013, έπειτα από αίτημα της Ουάσινγκτον και του ΟΗΕ, η Αλβανία είχε δεχθεί 200 μέλη της Οργάνωσης των μουτζαχεντίν του λαού του Ιράν (PMPI), μετά τον βομβαρδισμό των καταυλισμών τους στο Ιράν. Ο αριθμός τους αυξήθηκε από τότε και τώρα έχουν φθάσει περίπου τις 3.000 στο Ασράφ και στο Μάνζε που αντιπροσωπεύουν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση εξόριστων της OMPI στον κόσμο.