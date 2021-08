Η βοηθός που κατηγορεί τον Κουόμο για σεξουαλική παρενόχληση σπάει τη σιωπή της

Η Μπρίτανι Κομίσο είναι μία από τις 11 γυναίκες που αναφέρονται στην έκθεση από τη γενική εισαγγελέα της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, σύμφωνα με την οποία ο κυβερνήτης Άντριου Κουόμο παρενόχλησε σεξουαλικά.

Μέχρι σήμερα, η Κομίσο είχε παραμείνει ανώνυμη και αναφερόταν στην ανεξάρτητη έρευνα μόνο ως «Εκτελεστική βοηθός #1″. Σύμφωνα με την έκθεση της γενικής εισαγγελέως, η Κομίσο ισχυρίστηκε ότι το 2019 και το 2020 ο κυβερνήτης «ήρθε σε στενή επαφή μαζί της» σε πολλές περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός περιστατικού όταν «έφτασε κάτω από τη μπλούζα της και της έπιασε το στήθος».

Κατά τη διάρκεια ενός άλλου περιστατικού, ενώ η εκτελεστική βοηθός τράβηξε μια selfie, είπε ότι ο Κουόμο «έβαλε το χέρι του και της θώπευσε τα οπίσθια».

«Αυτό που μου έκανε ήταν έγκλημα» δήλωσε η Μπρίτανι Κομίσο στο CBS This Morning και στην Times Union. «Παραβίασε το νόμο» είπε, σπάζοντας τη σιωπή της.

CBS THIS MORNING EXCLUSIVE: The aide who accused NY Gov. Cuomo of groping her speaks publicly for the first time: «What he did to me was a crime,» Brittany Commisso tells @CBSThisMorning & @timesunion . «He broke the law.» Watch Monday at 7a, only on CBS. https://t.co/W9SGPNSf1S pic.twitter.com/kRulD0ViUD

Η Κομίσο, περιγράφοντας μια εκ των συναντήσεων με τον κυβερνήτη, είπε πως ξεκίνησε με «αγκαλιές και φιλιά στο μάγουλο».

Έπειτα, όπως ισχυρίστηκε, όταν πήγε να την φιλήσει στο μάγουλο, ο Κουόμο γύρισε γρήγορα το κεφάλι του και την φίλησε στα χείλη. Η Κομίσο είπε ότι δεν μίλησε εκείνη τη στιγμή γιατί ήταν σίγουρη ότι δεν θα την πίστευαν.

«Δεν είπα τίποτα όλο αυτό το διάστημα. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι αυτός είναι ο κυβερνήτης της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Υπάρχουν στρατιώτες που βρίσκονται έξω από το αρχοντικό και οι άνθρωποι της ασφάλειας. Αυτοί που είναι εκεί, δεν είναι εκεί για να με προστατέψουν. Είναι εκεί για να προστατεύσουν αυτόν» είπε. «Ένιωσα πως αν επιχειρούσα να κάνω κάτι για να τον προσβάλω μέσα στο σπίτι του, δεν θα ήταν αυτός που θα είχε προβλήματα ή θα απολυόταν. Θα ήμουν εγώ. Και ένιωσα επίσης πως ότι και να έλεγα δεν θα με πίστευε κανείς».

CBS THIS MORNING EXCLUSIVE: Aide who accused Cuomo of groping speaks publicly for first time, alleging «when he went to go kiss me on the cheek, he quickly turns his head & he kissed me on the lips.» Cuomo denies the claim. More Monday at 7a, only on CBS. https://t.co/NEmtgY7c1Q pic.twitter.com/aQzc2L8AUe

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) August 8, 2021