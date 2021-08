Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα στην Αττική λόγω της μεγάλης φωτιάς στη Βαρυπόμπη.

Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει όλο το λεκανοπέδιο από τις Αχαρνές μέχρι και το παραλιακό μέτωπο.

Το σημερινό πρωινό δεν θυμίζει σε τίποτα Αύγουστο, καθώς ο ήλιος έχει κρυφτεί, η μυρωδιά του καμένου έχει τρυπώσει μέσα στα σπίτια και ο ουρανός έχει βαφτεί με το πορτοκαλί, το άσπρο και το μαύρο των καπνών.

The sun is up, but things in #Athens don’t look much better ~ city covered in smoke from the Varibobi #βαρυμπομπη fire, north of the city 🔥 pic.twitter.com/r3Yj1SVvBV

