Second hand ρούχα και σε πολυκαταστήματα

Όποιος έτυχε να περάσει αυτές τις μέρες από το κατάστημα C&A στο Αμβούργο/Αλτόνα ή από το πολυκατάστημα Karstadt της Χέρμανπλατς του Βερολίνου ή από το Breuninger της Καρλσρούης, είδε κάτι που δεν συνηθίζεται, τουλάχιστον στα μεγάλα εμπορικά καταστήματα ένδυσης. Δίπλα στα ράφια με τις ολοκαίνουργιες συλλογές υπήρχαν και ράφια με μεταχειρισμένα ρούχα. Η τάση των second hand έχει φτάσει πλέον και στις μεγάλες αλυσίδες.

Στο C&Α του Αμβούργου συγκεκριμένα εξέπληξε πολλούς η συνεργασία με το pop-up κατάστημα μεταχειρισμένων Carou. Η συνεργασία είναι μέρος της προσπάθειας της αλυσίδας C&Α για περισσότερη βιωσιμότητα, σύμφωνα με εκπρόσωπο του ομίλου.Μέχρι στιγμής οι πελάτες έχουν υποδεχθεί το νέο εγχείρημα θετικά. Ο ίδιος όμιλος στη Γαλλία προσφέρει επίσης διαδικτυακά τη δυνατότητα αγοράς μεταχειρισμένων ρούχων C&Α. Από την πλευρά του το γερμανικό κατάστημα Breuninger έχει ξεκινήσει επίσης συνεργασία με το Vite EnVogue, που εξειδικεύεται στη μεταπώληση μεταχειρισμένων επώνυμων ρούχων και αξεσουάρ από μεγάλους οίκους, όπως Chanel, Ρrada ή Gucci. Το Karstadt στο Βερολίνο έχει φτιάξει ειδικό χώρο στον τρίτο του όροφο με μεταχειρισμένα είδη.

Νέα άνθηση την περίοδο της πανδημίας

Εργοστάσιο fast fashion στην Αιθιοπία

Η έκρηξη στον τομέα της second hand ένδυσης και υπόδυσης δεν είναι κάτι νέο. Ωστόσο η πανδημία έφερε ακόμη πιο έντονα στο δημόσιο διάλογο θέματα όπως η βιωσιμότητα και η προστασία του περιβάλλοντος. «Η μόδα των second hand γίνεται όλο και πιο δημοφιλής και έχει τη δυνατότητα στα επόμενα δέκα χρόνια να διεκδικήσει το 20% της αγοράς». Αυτό αναφέρει η μελέτη με τίτλο «Μόδα 2030» που εκπόνησε η συμβουλευτική εταιρεία KPMG μαζί με το Ινστιτούτο Εμπορικών Ερευνών ΕΗΙ με έδρα την Κολωνία.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 34% των καταναλωτών στη Γερμανία αγοράζει μεταχειρισμένα ρούχα, ενώ το 28% βλέπει την ιδέα θετικά. Προς το παρόν η αγορά second hand είναι ανεπτυγμένη κυρίως στο διαδίκτυο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα μεταχειρισμένων ρούχων Μomox, σύμφωνα με δικά του στοιχεία, κατέγραψε πέρυσι αύξηση του τζίρου κατά 46%, ενώ σύμφωνα με το περιοδικό Τextile Industry τα φυσικά καταστήματα με βίντατζ ρούχα αναμένουν αύξηση του τζίρου έως και κατά 80%.

Kαι η μεγάλη ιστοσελίδα Zalando προσφέρει πλέον στους πελάτες της μεταχειρισμένα είδη στην ρουμπρίκα «Pre-owned», αλλά και το ηλεκτρονικό κατάστημα About You, θυγατρική του Οtto, προσφέρει second hand ρούχα στην κατηγορία «Second Love». Η δε αλυσίδα Η&Μ μεταπωλεί πολλά παλιά κομμάτια της μέσω της σουηδικής πλατφόρμας Sellpy.

Kαι μεγάλοι οίκοι πλέον στην ίδια λογική

Οι νέοι προτιμούν να αγοράζουν πολυτελή είδη ένδυσης second hand

Την ίδια γραμμή πέρα από μάρκες fast fashion ακολουθούν πλέον και μεγάλοι οίκοι. Η πολυεθνική Kering που ειδικεύεται σε μεγάλα brand όπως Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta έχει επίσης ανακαλύψει τον κόσμο των μεταχειρισμένων, εγκαινιάζοντας συνεργασία με την πλατφόρμα second hand πολυτελών ειδών Vestiaire Collective. Όπως επισημαίνει ο Φρανσουά Ανρί Πινό, επικεφαλής του ομίλου Κering, «τα μεταχειρισμένα πολυτελή είδη ένδυσης αποτελούν μια πραγματική και καλά εδραιωμένη τάση, ειδικά μεταξύ των νεότερων πελατών». Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου του Βούπερταλ σε συνεργασία με το E-bay, το 57% των Γερμανών δηλώνουν ότι έχουν στο σπίτι τους παλιά ρούχα, αξεσουάρ και παπούτσια που δεν έχουν φορέσει τους τελευταίους δώδεκα μήνες.

Έριχ Ράιμαχ, dpa

Επιμέλεια: Δήμητρα Κυρανούδη