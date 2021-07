Firefighters and inhabitants try to extinguish a wildfire in Dionysos regionin the northern suburbs of Athens, Attica, Greece on July 27, 2021. / Κατάσβεση πυρκαγιάς στο Διόνυσο, στα βόρεια προάστια των Αθηνών, Αττική στις 27 Ιουλίου, 2021.

Η μάχη με τις φλόγες που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή της Σταμάτας και της Ροδόπολης δείχνει δύσκολη, μιας και κάποια σπίτια έχουν παραδοθεί στη φωτιά, ενώ έχουν καεί και μερικά αυτοκίνητα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά κινείται αυτή τη στιγμή στην περιοχή ανάμεσα σε Ροδόπολη και Διόνυσο. Δεν καταγράφεται ενιαίο μέτωπο, αλλά πολλές διάσπαρτες εστίες ανάμεσα σε κτίσματα. Λόγω αυτής της κατάστασης, η Πυροσβεστική ενημέρωσε πως ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της στο μέτωπο της φωτιάς και πλέον επιχειρούν 141 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 45 οχήματα, 12 Ε/Π και 8 Α/Φ με το BERIEV-200. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και εθελοντές πυροσβέστες. Επίσης, σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας τέθηκε το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ και τις υγειονομικές δομές στην περιοχή. Ήδη βρίσκονται στην περιοχή 4 ασθενοφόρα, για προληπτικούς λόγους. Κολοκούρης: Η κατάσταση δείχνει καλύτερη Ενδεικτικό της σοβαρής κατάστασης είναι το γεγονός πως την επιχείρηση συντονίζει ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης. «Mας δυσκολεύει το γεγονός ότι υπάρχουν σπίτια πολλά ανάμεσα στη βλάστηση. Αυτό προσπαθούμε να διασώσουμε, εν πρώτοις την ανθρωπινή ζωή. Δύσκολο για εμάς, όλα μαζί άνεμος, θερμοκρασία. Όλες οι εναέριες και επίγειες δυνάμεις έχουν συγκεντρωθεί εδώ. Είμαστε σε καλή κατάσταση, σε καλύτερη από το πρωί, προσπαθούμε να τη σβήσουμε τελείως» τόνισε στον ΣΚΑΙ ο αρχηγός της πυροσβεστικής. «Όπως βλέπετε, υπάρχουν πολλές διάσπαρτες κατοικίες. Αυτό μας δυσκολεύει, προσπαθούμε να μην πάθει ζημιά καμία κατοικία και κυρίως ανθρώπινη ζωή. Αυτό πολεμάμε με όλες μας τις δυνάμεις, αυτό μας δυσκολεύει στην οριοθέτηση της πυρκαγιάς» σημειώνει ο ίδιος στο MEGA.