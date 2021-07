Το μέλλον της ηλεκτροκίνησης είναι εδώ: Η δημιουργική φαντασία δείχνει το δρόμο για μια αναβαθμισμένη οδηγική εμπειρία

«Think out of the box»: Μια φράση τόσο πολυχρησιμοποιημένη που συχνά φαντάζει κενή, ανοίγει ένα ολόκληρο φάσμα νέων επιλογών, όταν εφαρμόζεται πραγματικά. Είναι η δημιουργική φαντασία που ανοίγει τον δρόμο για νέα επιτεύγματα, αλλά και ανακαλύπτει τις πραγματικές προεκτάσεις και δυνατότητες καινοτομιών που έχουν ήδη εισαχθεί στη ζωή μας. Η διευρυμένη γκάμα εξηλεκτρισμένων λύσεων της Lexus, του ηγέτη της ηλεκτροκίνησης, αποτελούν την επιτομή αυτής της πραγματικότητας, αξιοποιώντας τεχνολογίες του αύριο για να δημιουργήσουν μια ηλεκτρισμένη εμπειρία, δυναμική και ταυτόχρονα εκλεπτυσμένη.

Τεχνογνωσία που διαρκώς εξελίσσεται

Κάθε λάτρης των αυτοκινήτων έχει ταυτίσει προ πολλού την επωνυμία “Lexus” με την ηλεκτροκίνηση, όχι μόνο γιατί ήταν εκείνη που κυκλοφόρησε τα πρώτα πλήρως υβριδικά οχήματα, αλλά γιατί περισσότερα από 16 χρόνια και τέσσερις γενιές εξηλεκτρισμού αργότερα, η Hybrid Electric τεχνολογία Lexus παραμένει η κορυφαία στον κόσμο. Και το επιβεβαιώνει μέσα από το αυτοφορτιζόμενο Lexus UX, που δεν χρειάζεται να μπει ποτέ στην πρίζα, ενώ μπορεί να περάσει έως και το 65% του χρόνου του στην ηλεκτρική λειτουργία. Κάθε στιγμή που οδηγούμε το Lexus UX, η μπαταρία του φορτίζεται – όχι μόνο όταν επιταχύνουμε, αλλά και όταν σταματάμε ή επιβραδύνουμε, με το σύστημα αναγεννητικής πέδησης να ανακτά ακόμη περισσότερη ενέργεια.

Με τον τρόπο αυτό απολαμβάνουμε ηλεκτροκίνηση με μηδενικούς ρύπους, μηδενική κατανάλωση και σχεδόν μηδενικό θόρυβο για το 65% του χρόνου που περνάμε πίσω από το τιμόνι.

Ηλεκτρισμένη εμπειρία

Η τεχνολογική υπεροχή της Lexus φτάνει στην κορύφωσή της στο πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Lexus UX 300e, που κυκλοφορεί ήδη στους ελληνικούς δρόμους και καταφέρνει να εντυπωσιάσει σε κάθε πτυχή του. Ο μοναδικός χαρακτήρας του, η γρήγορη, γραμμική επιτάχυνσή του και η σιγουριά που αποπνέει στις στροφές, μας μεταφέρουν αυτόματα στην κλασική οδηγική εμπειρία Lexus, ενώ η εντυπωσιακή του εμφάνιση τραβά τα βλέμματα και συναρπάζει, χάρη στη διάσημη επιμονή της εταιρείας στη λεπτομέρεια.

Εύκολο στη φόρτιση (που μπορεί να φτάσει ακόμη και από το 5% στο 80% μέσα σε μισή ώρα), με μηδενικούς ρύπους και μηδενική κατανάλωση, αλλά και αντίστοιχο του ονόματος “Lexus” σε ό,τι αφορά τον δυναμισμό που το χαρακτηρίζει, το πρώτο αμιγώς ηλεκτροκίνητο μοντέλο ενσωματώνει στο έπακρο την ποιότητα και αξιοπιστία που αποτελούν την καρδιά της επωνυμίας. Το νέο All-Electric UX 300e ενσωματώνει τις καινοτομίες της εταιρείας, αλλά και την ανθεκτικότητα των μπαταριών Lexus, που του προσφέρουν αυτονομία 400 χιλιομέτρων στον κύκλο NEDC και αυτονομία-στόχο 315 χιλιομέτρων στον κύκλο WLTP, ενώ έχει ιπποδύναμη 204 ίππων και ροπή που φτάνει τα 300Nm.

Το UX 300e συμπεριλαμβάνει Εγγύηση 11ετών ή ή 1.000.000 χιλιόμετρα (!) για όλα τα λειτουργικά ελαττώματα της EV μπαταρίας του, αλλά και για τη μείωση της λειτουργικότητάς της κάτω από το 70%. Επίσης, συμπεριλαμβάνεται και 6ετής Εγγύηση και 6ετής Οδική Βοήθεια σε όλη την Ευρώπη.

Και φυσικά, σε μερικούς μήνες αναμένεται και η «πρεμιέρα» της νέας γενιάς ΝΧ, μιας πλήρους επανεφεύρεσης του μοντέλου που αγαπήθηκε όσο ελάχιστα, σε Plug-In Hybrid και Hybrid Electric εκδοχή που δημιουργεί ένα εντελώς νέο είδος οδηγικής απόλαυσης, μέσα από ένα πλήθος ψηφιακών μοντέλων και υπολογιστικών τεχνικών.

Μεταξύ άλλων, η νέα γενιά Lexus ΝΧ περιλαμβάνει μια νέα σειρά συστημάτων κίνησης, όπως το πρώτο Φορτιζόμενο Υβριδικό σύστημα κίνησης της Lexus, που αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς χάρη στον συνδυασμό ισχύος, οικονομίας καυσίμου, μειωμένων εκπομπών και εκτεταμένης οδήγησης σε λειτουργία EV που εξασφαλίζει.

Εκεί που η γνώση και η αριστοτεχνία συναντούν τη φαντασία

Για την επίτευξη της ουσιαστικής πρωτοπορίας δεν αρκεί η συμπερίληψη των πιο καινοτόμων τεχνολογιών: Απαιτείται και η δημιουργική αξιοποίησή τους, με έναν τρόπο που επιτρέπει την χάραξη νέων διαδρομών. Κι αυτό είναι κάτι που η Lexus γνωρίζει καλά, εισάγοντας σε κάθε στάδιο της δημιουργίας των αυτοκινήτων της απρόσμενες τεχνολογίες. Είχατε σκεφτεί, για παράδειγμα, πως η Αξονική Υπολογιστική Τομογραφία (CAT) θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον πλήρη, τρισδιάστατο έλεγχο του εσωτερικού των κινητήρων; Και δεν πρόκειται παρά μόνο για μία από τις αμέτρητες καινοτομίες της Lexus, που εξασφαλίζουν κορυφαία αποτελέσματα χωρίς συμβιβασμούς.

Τελικός στόχος είναι η δημιουργία αυτοκινήτων που δεν θα προσφέρουν μόνο δυναμικές επιδόσεις και υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας, αλλά και μια υψηλή εμπειρία άνεσης και απόλαυσης της οδήγησης, μέσα από τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό, την υψηλή ποιότητα των υλικών, την έμφαση στην αριστοτεχνία και τη δημιουργία πολυτελών και έξυπνων οχημάτων, που δεν προσαρμόζονται απλώς στις ανάγκες του οδηγού, αλλά είναι σε θέση να τις προβλέπουν διαισθητικά.

Περισσότερες από πέντε αισθήσεις

Πίσω από το τιμόνι μιας Lexus, η φράση «διαισθητική οδήγηση» ξαφνικά βρίσκει το νόημά της. Όλα τα Lexus στην Ελλάδα, από την πρώτη έκδοση, διαθέτουν ένα κορυφαίο πακέτο Συστημάτων Ενεργητικής Ασφάλειας, το Lexus Safety System+, που βοηθά τον οδηγό να έχει πάντα τον έλεγχο της οποιασδήποτε κατάστασης συναντήσει. Πώς μοιάζει αυτή η εμπειρία;

Μαζί με εσάς, ελέγχει τον δρόμο και το αυτοκίνητό σας, χάρη στο σύστημα αποφυγής πρόσκρουσης (PCS) που «σκανάρει» τον χώρο. Εκτός από τα υπόλοιπα οχήματα, το PCS αναγνωρίζει την ύπαρξη ποδηλατιστών την ημέρα και πεζών την ημέρα και τη νύχτα – και σας προειδοποιεί όταν διακρίνει αυξημένη πιθανότητα πρόσκρουσης. Αν δεν αντιδράσετε άμεσα, εφαρμόζει τα φρένα και παίρνει τον έλεγχο του τιμονιού, ώστε ακόμη και αν η σύγκρουση δεν αποφευχθεί, η έντασή της να είναι περιορισμένη.

Στα μεγάλα ταξίδια, όταν η προσοχή διασπάται από την ίδια την πολύωρη παραμονή στον δρόμο, το Σύστημα Εντοπισμού Λωρίδων (LTA) θα σας ενημερώσει αμέσως μόλις διακρίνει πως παρεκκλίνατε από τη λωρίδα σας μέσω ηχητικών και φωτεινών σημάτων, και θα φροντίσει να σας κρατήσει στη θέση σας, ενώ τα νυχτερινά σας ταξίδια θα γίνουν πιο άνετα χάρη στην Αυτόματη Υψηλή Δέσμη (ΑΗΒ) με τους αυτόματους αισθητήρες που κλείνουν τα μεγάλα φώτα όταν πλησιάζεται άλλο όχημα, για να μην χρειάζεται να το κάνετε εσείς.

Σε όλη τη διαδρομή σας, θα είστε ήρεμοι πως διατηρείτε σταθερή ταχύτητα και ασφαλείς αποστάσεις από το προπορευόμενο όχημα, αφού ο Δυναμικός Έλεγχος Πορείας με Ραντάρ (DRCC) θα επιβραδύνει αυτόματα αν πλησιάσετε υπερβολικά στον μπροστινό σας, ενώ το Σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Κυκλοφορίας (RSA) θα σας ενημερώνει διαρκώς για κάθε οδικό σήμα που προσπερνάτε, μέσω μηνυμάτων που θα εμφανίζονται αυτόματα στην οθόνη σας.

Αυτές είναι μόνο μερικές από τις διαισθητικές καινοτομίες του Lexus Safety System+, που συναντάμε σε όλα τα μοντέλα και τις εκδόσεις της Lexus στην Ελλάδα, από το UX 250h Business, έως το εμβληματικό LS 500h και το μοναδικό GT Coupe LC.

Στην περίπτωση του LS, μπορείτε να επιλέξετε το Σύστημα Ασφαλείας Lexus +A, ένα πρωτοποριακό σύστημα υποβοήθησης της οδήγησης, το οποίο περιλαμβάνει τεχνολογίες που αποτελούν παγκόσμια πρωτιά, μειώνοντας τους κινδύνους και μετατρέποντας την οδήγηση σε απόλαυση.

Μεταξύ άλλων, το Lexus +A, μέσω του Συστήματος Lexus CoDrive, θα σας προσφέρει την υποστήριξη που έχετε ανάγκη για να αντεπεξέλθετε ακόμη και στις πλέον αντίξοες συνθήκες οδήγησης, διορθώνοντας διακριτικά τις κινήσεις σας και δίνοντάς σας ακριβώς όση υποβοήθηση χρειάζεστε για να νιώσετε σιγουριά, ενώ χάρη στην Προειδοποίηση Επερχόμενης Κίνησης, θα σας επιτρέπει να γνωρίζετε πάντα τι ακριβώς θα συναντήσετε στην επόμενη διασταύρωση, ενημερώνοντάς σας για τυχόν οχήματα που πρόκειται να διασταυρωθούν με την πορεία σας.

Επιδόσεις που ξεχωρίζουν

«Επιδόσεις» δεν σημαίνει μόνο «ταχύτητα» – και αυτό είναι κάτι που η Lexus το γνωρίζει καλά. Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο στάδιο της κατασκευής, η ιαπωνική επωνυμία επιδιώκει να δημιουργεί οχήματα που εμπλέκουν όλες τις αισθήσεις του οδηγού. Η δέσμευση τής Lexus στη δημιουργία συναρπαστικών οδηγικών εμπειριών συμπυκνώνεται στη φιλοσοφία F –για την πραγμάτωση τής οποίας, όλα τα οχήματα Lexus σχεδιάζονται και τελειοποιούνται σε αγωνιστική πίστα.

Βουτηγμένα στο πάθος και την αδρεναλίνη των αγώνων και εμπνευσμένα από τα LFA supercar, RC F και GS F, τα μοντέλα F Sport εκφράζουν στο έπακρο τη φιλοσοφία F, με το ακόμη πιο sport στυλ, τη δυναμική εξωτερική και εσωτερική τους σχεδίαση, τα στοιχεία που παραπέμπουν σε αγωνιστικά οχήματα (όπως ο πίνακας οργάνων τους), και φυσικά τις εξαιρετικές τους επιδόσεις.

Άλλη μια σημαντική καινοτομία Lexus είναι και το επαναστατικό νέο σύστημα Multi-Stage Hybrid Electric, που συναντάμε στα LC 500h και LS 500h. Μέσα από την προσθήκη αυτόματης μετάδοσης τεσσάρων ταχυτήτων στην υπάρχουσα συνεχώς μεταβαλλόμενη μετάδοση (CVT), το νέο σύστημα προσομοιώνει 10 ταχύτητες, που θυμίζουν εκείνες του βενζινοκινητήρα LC 500.

Τα χειριστήρια paddle-shift στο τιμόνι μάς επιτρέπουν να αλλάζουμε τις δυναμικές σχέσεις χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση, ενισχύοντας τη σπορ αίσθηση του οχήματός μας και δίνοντάς μας την ευκαιρία να εκμεταλλευόμαστε στο έπακρο τις δυνατότητές του.

Εξοικονόμηση καυσίμων και σχεδόν αθόρυβη κίνηση ή άγρια ισχύς; Ό,τι κι αν θέλουμε την κάθε στιγμή, βρίσκεται μόλις μια σκέψη μακριά στην ευρεία γκάμα κορυφαίων εξηλεκτρισμένων μοντέλων της Lexus που περιλαμβάνει όλα τα είδη ηλεκτροκίνησης (Hybrid Electric, Plug-In Hybrid, All Electric) – και το αυτοκίνητό μας είναι πάντα έτοιμο να προσαρμοστεί στις επιθυμίες μας.

Ανακαλύψτε τον δυναμικό και εξηλεκτρισμένο κόσμο της Lexus εδώ.