ΕΕ: Πλήρως εμβολιασμένο πάνω από το 50% του ενήλικου πληθυσμού

Διακόσια εκατομμύρια Ευρωπαίοι έχουν εμβολιαστεί πλήρως κατά της Covid-19, πάνω από το 50% του ενήλικου πληθυσμού της ΕΕ, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει θέσει ως στόχο το 70% των ενηλίκων να έχει εμβολιαστεί εντός καλοκαιριού.

«Μέχρι σήμερα, 200 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί πλήρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής, Ντάνα Σπίναντ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Αυτό σημαίνει ότι το «54,7% των ενηλίκων» έχει λάβει και τις δύο δόσεις διδοσικών εμβολίων κατά του νέου κορονοϊού ή την μία δόση στην περίπτωση του μονοδοσικό εμβολίου της Johnson&Johnson.

«Το 68,4% των ενηλίκων στην ΕΕ έχει ήδη λάβει τουλάχιστον την πρώτη του δόση», συμπλήρωσε η εκπρόσωπος, χαιρετίζοντας την «πολύ απτή πρόοδο».

«Είμαστε πλέον μεταξύ των περιοχών του κόσμου που έχει εμβολιάσει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Αλλά είναι σημαντικό αυτή η πρόοδος να γίνεται με πιο ισορροπημένο τρόπο, ώστε να μην υπάρχουν νησίδες όπου ο ιός μπορεί να εξαπλωθεί και να μεταλλαχθεί», πρόσθεσε η ίδια.

More than 200 million adults in the EU are now fully vaccinated! That’s almost 55% of adults in the EU.

Full vaccination protects us from variants and will helps us avoid a new wave of infections.

Let’s get vaccinated. pic.twitter.com/HYEI6qFfPW

