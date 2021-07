Χαμός στο Μιλγουόκι: 65.000 οπαδοί εκτός γηπέδου για το έκτο ματς των Μπακς

Οι Μπακς βρίσκονται 48 λεπτά μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος και όπως είναι λογικό, άπαντες στο Μιλγουόκι ζουν για αυτό το παιχνίδι. Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο τα ξημερώματα της Τετάρτης (04:00) αντιμετωπίζει τους Σανς στο 6ο παιχνίδι της σειράς και θέλουν την νίκη για να επιστρέψουν στον θρόνο του ΝΒΑ μετά από το 1971.

Οι υπεύθυνοι των Μπακς έχουν αρχίσει τις τροποποιήσεις στον περιβάλλοντα χώρο του Fiserv Forum, έτσι ώστε να βρίσκεται όσο περισσότερο κόσμος γίνεται εκτός γηπέδου κατά την διάρκεια της αναμέτρησης. Σύμφωνα με όσα αναφέρει δημοσίευμα στην ιστοσελίδα του ΝΒΑ, εκτιμάται ότι εκτός γηπέδου θα βρίσκονται 65.000 οπαδοί των Ελαφιών για τον 6ο αγώνα κόντρα στους Σανς.

Μάλιστα, στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται όσο οπαδοί των Μπακς έχουν εισιτήριο για το παιχνίδι με την ομάδα του Φοίνιξ πρέπει να είναι στο γήπεδο αρκετά νωρίς, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα λόγω του πλήθους που θα είναι έξω.

GAME 6 UPDATES:

Expansion at @DeerDistrict watch party location will allow up to 65,000 fans to attend.

Fans with game tickets encouraged to arrive early with gates to @FiservForum opening at 6pm.

Full details: https://t.co/YlECdkLu2D

— Milwaukee Bucks (@Bucks) July 19, 2021