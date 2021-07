Αυτό το φθινόπωρο η Αθήνα γίνεται σταθμός της πολυαναμενόμενης παγκόσμιας περιοδείας του Sting.

Ο μεγάλος τραγουδιστής θα βρεθεί στο ιστορικό Ωδείο Ηρώδου του Αττικού στην Αθήνα για δύο μοναδικές συναυλίες στις 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2021.

Η προπώληση ξεκινάει την Παρασκευή 23 Ιουλίου στις 12μμ. Τα μέλη του Fan Club του Sting θα έχουν την αποκλειστική δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου πριν τη γενική έναρξη προπώλησης, από την Τετάρτη 21 Ιουλίου στις 12μμ μέχρι και την Πέμπτη 22 Ιουλίου στις 5μμ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sting.com.

Στο πλευρό του Sting και στις δύο συναυλίες θα βρίσκεται ως καλεσμένος ο Joe Sumner. Ο Sting θα συνοδεύεται από ένα ηλεκτρικό, ροκ σχήμα με τους Dominic Miller (κιθάρα), Josh Freese (τύμπανα), Rufus Miller (κιθάρα), Kevon Webster (πλήκτρα), Shane Sager (φυσαρμόνικα), μαζί με τους Melissa Musique και Gene Noble (φωνητικά).

Μεγάλες επιτυχίες

Ο σπουδαίος Άγγλος καλλιτέχνης θα ερμηνεύσει στις συναυλίες του «Sting My Songs» τα πιο αγαπημένα του τραγούδια από την πολυβραβευμένη και πλούσια καριέρα του με το συγκρότημα των «The Police», αλλά και ως σόλο καλλιτέχνης.

Οι θαυμαστές του θα ταξιδέψουν στον χρόνο με μια σειρά από επιτυχίες, όπως «Shape of my Heart», «Roxanne» και «Demolition Man».

Θα ακουστούν επίσης τα «Englishman In New York», «Every Breath You Take», «Roxanne», «Message In A Bottle» και πολλά άλλα.