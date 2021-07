Οι φονικές πλημμύρες που μέσα στο κατακαλόκαιρο σάρωσαν τη δυτική Ευρώπη, κυρίως τη Γερμανία, χαρακτηρίζονται αν όχι πρωτοφανείς, σίγουρα οι χειρότερες εδώ και έναν αιώνα.

Κλιματολόγοι δηλώνουν στον Guardian σοκαρισμένοι «από την έκταση και την ένταση των πλημμυρών, τονίζοντας πως δεν περίμεναν «την κατάρριψη προηγούμενων ρεκόρ βροχόπτωσης σε τέτοιο βαθμό, σε τόσο μεγάλη περιοχή και τόσο σύντομα».

«Καταστροφή με ανθρώπινη υπογραφή», το χαρακτήρισε η Frankfurter Allgemeine Zeitung, έπειτα από έναν Ιούνιο που χαρακτηρίστηκε από την ομοσπονδιακή μετεωρολογική υπηρεσία της Γερμανίας (DWD) ως ο τρίτος πιο ζεστός από το 1881.

Πολιτικοί, πρωτίστως οι Γερμανοί -που βρίσκονται σε προεκλογική περίοδο, ενόψει των κρίσιμων, αμφίρροπων εκλογών του Σεπτεμβρίου-, μιλούν τώρα για τις ορατές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Scenes of devastation from the floods came from all around Western Europe as the death toll passed 125 on Friday. Hundreds more people remain missing in Belgium and Germany.

Here’s the latest: https://t.co/NMJzDMiy3q pic.twitter.com/ubgsWoMwrW

— The New York Times (@nytimes) July 16, 2021