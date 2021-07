Euro 2020: Ρατσιστική επίθεση στους τρεις παίκτες που έχασαν τα πέναλτι – Έξαλλος ο Μπόρις Τζόνσον

Αμέσως μετά την ήττα της Αγγλίας από την Ιταλία στα πέναλτι για τον τελικό του Euro, οι παίκτες των γηπεδούχων που αστόχησαν από την άσπρη βούλα δέχτηκαν ρατσιστική επίθεση μέσω των social media. Οι Μπουκαγιό Σάκα, Τζέιντον Σάντσο και Μάρκους Ράσφορντ έγιναν αποδέκτες ρατσιστικών μηνυμάτων από Άγγλους οπαδούς.

Η αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (FA) καταδίκασε με πολύ σκληρό τρόπο μέσω ανακοίνωσής της τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (12/07), τις ρατσιστικές επιθέσεις που δέχθηκαν ποδοσφαιριστές της Εθνικής Αγγλίας, μετά την ήττα από την Ιταλία στον τελικό του Euro 2020 μέσα από τη διαδικασία των πέναλτι, την Κυριακή (11/07) στο Wembley.

England fans have started going at 19-year old Bukayo Saka after his missed penalty in the Euro 2020 Final. pic.twitter.com/RUnQMiLGS2

«Η FA καταδικάζει έντονα όλες τις μορφές διακρίσεων και είναι άκρως απογοητευμένη, από τον διαδικτυακό ρατσισμό στα social media, που στοχεύει ορισμένους από τους παίκτες μας στην Εθνική Ομάδα» ανέφερε αρχικά η ανακοίνωση και συμπληρώνει: «Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ξεκάθαροι πως οποιοσδήποτε κρύβεται πίσω από μια τέτοια αηδιαστική συμπεριφορά, δεν είναι ευπρόσδεκτος για να ακολουθήσει την ομάδα. Θα κάνουμε ό, τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε τους παίκτες, ζητώντας παράλληλα τις σκληρότερες ποινές για οποιονδήποτε υπεύθυνο».

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η επίσημη τοποθέτηση απ’ την Εθνική Ομάδα της Αγγλίας: «Είμαστε αηδιασμένοι που ορισμένα μέλη της ομάδας μας -που έδωσαν τα πάντα γι’ αυτή τη φανέλα το εφετινό καλοκαίρι- έχουν υποστεί ρατσιστική κακοποίηση στο διαδίκτυο μετά το σημερινό παιχνίδι», ανέφερε η αγγλική ομάδα στο Twitter.

We’re disgusted that some of our squad – who have given everything for the shirt this summer – have been subjected to discriminatory abuse online after tonight’s game.

We stand with our players ❤️ https://t.co/1Ce48XRHEl

— England (@England) July 12, 2021