Γεωργαντάς: Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για το Freedom Pass

Στις 18 με 20 Ιουλίου, το αργότερο στις 20 Ιουλίου, ανοίγει η πλατφόρμα αιτήσεων για την άυλη ψηφιακή κάρτα των 150 ευρώ, το λεγόμενο freedom pass, που δίνει η κυβέρνηση στους νέους 18 έως 25 ετών που έχουν εμβολιαστεί ή θα εμβολιαστούν με την πρώτη δόση. Η κάρτα θα είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά ένα 24ωρο αφού γίνει η πρώτη δόση του εμβολίου μετά από επιβεβαίωση του εμβολιασμού, επισήμανε στον ΣΚΑΪ ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς. Πως θα «πρασινίσουν» δάνεια 63 δισ. ευρώ Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους το σχετικό κονδύλι ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία Οι δικαιούχοι θα εισέρχονται στην εφαρμογή προκειμένου να υποβάλλουν την αίτησή τους με τους κωδικούς του taxisnet και θα συμπληρώνουν τον ΑΜΚΑ, τα στοιχεία επικοινωνίας τους και ειδικότερα το email και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου. Ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει αίτηση και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών αν δεν έχει κωδικούς taxisnet διευκρίνισε ο υφυπουργός. «Τα χρήματα αυτά δεν γίνεται ανάληψή τους, ούτε μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο λογαριασμό μπαίνουν σε λογαριασμό που δημιουργείται μόνο για αυτό το σκοπό μόνο από τον πάροχο. Θα υπάρχει εφαρμογή μέσω e-εμπορίου ή μέσω POS να κάνεις τη συναλλαγή σου στον τουρισμό, τον πολιτισμό και τις μεταφορές» τόνισε ο κ. Γεωργαντάς. Δραματικές εκκλήσεις από τις ΜΕΘ προς τους νέους