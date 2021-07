People enjoy their drinks at a rooftop bar in Batroun, northern Lebanon June 5, 2021. Picture taken June 5, 2021. REUTERS/Mohamed Azakir

Η εκτόξευση των νέων κρουσμάτων, που έφτασαν τα 1.797, σήμανε συναγερμό στην κυβέρνηση, καθώς φαίνεται ότι η διασπορά, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την διασκέδαση, είναι πλέον μεγάλη, λίγες μόλις ημέρες μετά το άνοιγμα του συνόλου των δραστηριοτήτων. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που ο Νίκος Χαρδαλιάς προχώρησε σε έκτακτες ανακοινώσεις το απόγευμα της Τρίτης, κατά τη διάρκεια των οποίων ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση αποφάσισε ότι από την Πέμπτη 8 Ιουλίου σε εστίαση, μπαρ και κλαμπ θα υπάρχουν αποκλειστικά καθήμενοι, ενώ τα πρόστιμα θα είναι βαριά και από την πρώτη παράβαση θα υπάρχει προσωρινή αναστολή λειτουργίας του χώρου. Αντρέας Σλάιχερ στο ΒΗΜΑ: «Η πανδημία μας έκανε να επανεφεύρουμε την εκπαίδευση» Από την πρώτη παράβαση -και μάλιστα από την επόμενη μέρα- οι επιχειρήσεις θα βρίσκονται αντιμέτωπες με την αναστολή λειτουργίας. Γιατί ανακοινώθηκαν σήμερα τα μέτρα Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, τα εν λόγω μέτρα δεν είχαν προγραμματιστεί να ανακοινωθούν ακόμα. Ωστόσο, ο κόκκινος συναγερμός που σήμανε σήμερα το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην κυβέρνηση. Έτσι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, παρά το γεγονός ότι τα μέτρα για τη διασκέδαση ήταν προγραμματισμένο να ανακοινωθούν την ερχόμενη Δευτέρα, με εντολή του ίδιου του πρωθυπουργού, ανακοινώθηκαν σήμερα και μάλιστα είναι πιο αυστηρά από αυτά που είχαν συμφωνηθεί. Σε αυτό οδήγησε το γεγονός πως η επιδημιολογική εικόνα της χώρας ήταν χειρότερη από αυτήν που είχαν προβλέψει. Διασκέδαση μόνο… καθιστοί Σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώνεις, από την Πέμπτη 8 Ιουλίου βαριά πρόστιμα περιμένουν τους παραβάτες στους χώρους εστίασης και τα νυχτερινά κέντρα, με τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά, να ανακοινώνει νέους κανονισμούς στον απόηχο της εκτίναξης των νέων κρουσμάτων που ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΥ. Μάλιστα, καταλυτικό ρόλο στην προσπάθεια των ελεγκτικών μηχανισμών να εντοπίσουν τους παραβάτες αναμένεται να παίξουν, όπως άφησε να εννοηθεί, τα… social media. Ειδικότερα, τόνισε ότι από την Πέμπτη 8 Ιουλίου όλοι οι χώροι εστίασης και διασκέδασης θα λειτουργούν αποκλειστικά με καθήμενους και με κανόνες χωρητικότητας που έχει ορίσει το υπουργείο Ανάπτυξης, «ώστε να έχουμε ασφαλή διασκέδαση». Έρχονται τσουχτερά πρόστιμα Όσες επιχειρήσεις ελέγχονται και διαπιστώνονται παραβάσεις θα αντιμετωπίζουν άμεσα ποινή προσωρινής αναστολής δραστηριότητας από την πρώτη παράβαση και την αμέσως επόμενη ημέρα. Κάθε παραβίαση που αφορά στα μέτρα δημόσιας υγείας -όπως η μη τήρηση του όρου της απαγόρευσης ορθίων καθώς και του ανώτατου ορίου αριθμού πελατών ανά κατάστημα- θα επιφέρει κύρωση: Για μεν τα καταστήματα κάτω των 200 τετραγωνικών μέτρων πρόστιμο 2.000 ευρώ και άμεση σφράγιση -από την επόμενη ημέρα της παράβασης- για 7 ημέρες.

Για δε τα καταστήματα άνω των 200 τετραγωνικών πρόστιμο 5.000 ευρώ και άμεση σφράγιση -από την επόμενη ημέρα της παράβασης- για 7 ημέρες.

Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο θα είναι ενιαίο στις 10.000 ευρώ και η σφράγιση θα ξεκινά την επόμενη ημέρα και για 15 ημέρες, ενώ σε τυχόν τρίτη παράβαση θα αφαιρείται η άδεια. Όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς «θα είναι δυνατή η επιβολή των παραπάνω κυρώσεων και εκ των υστέρων και βάσει υλικού από το οποίο θα προκύπτει η παράβαση», παραπέμποντας πιθανότατα σε υλικό το οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί από τα social media, όπως άλλωστε συνέβη σε κέντρα διασκέδασης των νοτίων προαστίων. Σκέψεις για… εκ νέου απαγόρευση κυκλοφορίας και «σιωπή» στην εστίαση Την ίδια στιγμή η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων, σε συνδυασμό με τις τοπικές εξάρσεις φέρνει στο τραπέζι προτάσεις για στοχευμένα μέτρα, τα οποία ωστόσο θα είναι τοπικού χαρακτήρα και δεν θα εφαρμοστούν σε ολόκληρη τη χώρα. Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο πρωθυπουργός, όσο και τα κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι δεν θα ξαναληφθούν οριζόντια μέτρα στη χώρα. Ένα από αυτά ενδέχεται να είναι η επαναφορά της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε εξωτερικούς χώρους, αλλά ακόμα και η επιστροφή της απαγόρευσης νυχτερινής κυκλοφορίας! Επιπλέον, είναι πιθανό να τεθεί και το σενάριο της απαγόρευσης της μουσικής σε μπαρ και καφέ, όπως ίσχυε μέχρι και πριν λίγο καιρό. Φόβοι των ειδικών για πολλές χιλιάδες κρούσματα Όλα αυτά, τη στιγμή που οι επιστήμονες εκφράζουν τρομακτικές προβλέψεις για πολλές χιλιάδες κρούσματα ημερησίως, έως τα μέσα Αυγούστου. Ενδεικτικά είναι τα όσα είπε στο MEGA ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης. Ο κ. Σαρηγιάννης, αφού υποστήριξε πως βρισκόμαστε ήδη στο τέταρτο κύμα, εκτίμησε ότι έως το τέλος του μήνα οι νέες μολύνσεις μπορούν να φτάσουν τις 2.600 και να αγγίξουν τις 3.500 στα μέσα Αυγούστου. «Με βάση τα δικά μας δεδομένα, θα έλεγα ότι είμαστε στο τέταρτο κύμα της πανδημίας από την προηγούμενη Δευτέρα, στις 28 Ιουνίου. Απλώς τώρα το βλέπουμε πολύ πιο έντονα» τόνισε ο κ. Σαρηγιάννης, υπογραμμίζοντας ότι σημειώθηκε πολύ ταχεία διάδοση του ιού και των τριών μεταλλάξεών του. Κάνοντας μια εκτίμηση για τον αριθμό των κρουσμάτων έως το τέλος του μήνα, ο κ. Σαρηγιάννης ανέφερε πως μπορούν να φτάσουν τα 2.600 ίσως και παραπάνω. «Στον εβδομαδιαίο μέσο όρο θα είναι στα 2.600, με μια περαιτέρω αύξηση στις αρχές του Αυγούστου στα περίπου 3.500 κρούσματα» τόνισε ο καθηγητής του ΑΠΘ, υπογραμμίζοντας πως το βασικότερο μέτρο για τον περιορισμό της αύξησης αυτής είναι ο ταχύς εμβολιασμός των πολιτών. Παράλληλα, ο κ. Σαρηγιάννης αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να υπάρξουν νέα τοπικά lockdown -ακόμα και σε τουριστικές περιοχές- σε περίπτωση που αυξηθούν αρκετά τα κρούσματα. «Προτού μιλήσουμε για lockdown, θα πρέπει να εντατικοποιηθεί η γονιδιοματική επιτήρηση της διασποράς στις περιοχές που έχουν αυξητική δυναμική, όπως η Κρήτη. Ώστε να παρακολουθούμε στενά το τι συμβαίνει και να γίνουν τα lockdown πριν αναπτυχθεί η διασπορά, όταν ακόμα η τάση θα είναι θετική» υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Σαρηγιάννης. Τέλος, ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής ΑΠΘ σημείωσε πως θα ήταν χρήσιμη η επαναφορά της χρήσης μάσκας και στους εξωτερικούς χώρους, καθώς αφενός έχει δημιουργηθεί σύγχυση για τη χρήση της, ενώ και το στέλεχος της μετάλλαξης «Δέλτα» που έχει αυξημένη μεταδοτικότητα μπορεί να περιοριστεί με τη χρήση μάσκας. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης. Όπως είπε ο καθηγητής, είχε φανεί από την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα υπάρξει αύξηση των κρουσμάτων. Το θετικό, όμως, είναι ότι μέχρι στιγμή δεν έχει φανεί κάποια αύξηση της πίεσης στο σύστημα υγείας. Όσον αφορά την εξάπλωση της μετάλλαξης Δέλτα και την έλευση ενός 4ου κύματος, επεσήμανε, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ότι η συγκεκριμένη παραλλαγή του κοροναϊού εξαπλώνεται κυρίως στους νέους, ενώ είναι «εξαιρετικά δύσκολο να ανακοπεί η έλευση του 4ου κύματος». Σημείωσε, δε, ότι πιθανόν θα δούμε παρόμοια εικόνα με το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πορτογαλία και το Ισραήλ. Μάλιστα, εκτίμησε ότι «ο αριθμός των κρουσμάτων θα ξεπεράσει σίγουρα τις 2.000». Όσον αφορά την επαναφορά της μάσκας στους εξωτερικούς χώρους, ανέφερε ότι δεν έχει τεθεί αυτό το θέμα προς συζήτηση αυτή τη στιγμή. Τέλος, για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, ο κ. Μαγιορκίνης είπε ότι υπάρχει ένα σαφές σχέδιο για συγκεκριμένους επαγγελματικούς χώρους. «Αυτό θα ακολουθήσουμε και με αυτό θα πορευτούμε». Η μετάλλαξη Δέλτα είναι εδώ και εξαπλώνεται Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share