Ένα μέλος σωστικών συνεργείων έχασε τη ζωή του, 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν και χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνονται σήμερα από τα σπίτια τους, ενώ πυροσβέστες προσπαθούν για ώρες να θέσουν υπό έλεγχο μια πυρκαγιά που προκλήθηκε από έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο στα περίχωρα της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Οι άνθρωποι που διαμένουν στην επαρχία Σαμούτ Πρακάν εντός ακτίνας 5 χιλιομέτρων από το εργοστάσιο, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη και το οποίο ανήκει σε εταιρεία της Ταϊβάν, απομακρύνονται από τα σπίτια τους για προληπτικούς λόγους, σύμφωνα με τις αρχές.

