Στις φυλακές Κορυδαλλού και συγκεκριμένα στην ΣΤ’ πτέρυγα οδηγείται το μεσημέρι της Δευτέρας ο 49χρονος που έκλεψε πριν 9 χρόνια τον πίνακα του Πικάσο από την Εθνική Πινακοθήκη.

Στην ίδια πτέρυγα που θεωρείται… VIP βρίσκονται ήδη ο καθ΄ομολογίαν δολοφόνος της Καρολάιν, Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, καθώς και ο πρώην ιερέας που πραγματοποίησε την επίθεση με καυστικό υγρό στη Μονή Πετράκη.

Ο ενορχηστρωτής και εκτελεστής της μεγάλης αρπαγής των τριών έργων της Εθνικής Πινακοθήκης αναμένεται να περάσει το προβλεπόμενο τεστ Covid και να οδηγηθεί στον ειδικό χώρο της καραντίνας.

Στη συνέχεια, θα περάσει από συνέντευξη με τη διευθύντρια για να συμπληρώσουν τον φάκελό του.

Στην έκτη πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, η οποία θεωρείται ήσυχη, οδηγούνται οι κρατούμενοι χαμηλής επικινδυνότητας.

Πρόκειται συνήθως για άτομα που έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα και τοποθετούνται στα συγκεκριμένα κελιά, τοποθετούνται στα συγκεκριμένα κελιά, έτσι ώστε να αποφεύγονται επιθέσεις και άγρια επεισόδια.

Πέρα από τους τρεις προαναφερθέντες εγκληματίες, το κατώφλι της ΣΤ’ πτέρυγας έχει περάσει και ο Μένιος Φουρθιώτης – ο οποίος μάλιστα απολαμβάνει ειδική διατροφή και συνδρομητική τηλεόραση – και ο Κουτσολιούτσος της Folli Follie.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο συζυγοκτόνος των Γλυκών Νερών κρατείται στο ίδιο κελί με άλλα τρία άτομα: έναν πρώην σωφρονιστικό υπάλληλο που είχε συλληφθεί στα Γιάννενα και είναι υπόδικος για εισαγωγή ναρκωτικών, έναν επίσης υπόδικο για λαθρεμπορία και άλλον έναν που είχε συλληφθεί πρόσφατα για ναρκωτικά.

Αντίστοιχα, ο Φουρθιώτης βρίσκεται στο ίδιο κελί με δύο πρώην αστυνομικούς που διέπραξαν εγκλήματα.

Σε νέες αποκαλύψεις προχώρησε τετέκτιβ που έχει εντοπίσει έως τώρα περισσότερα από 200 κλεμμένα έργα τέχνης και ο οποίος ήταν ο πρώτος που επώνυμα άρχισε να μιλάει για διεθνές κύκλωμα και άλλες κλοπές στις οποίες εμπλέκεται ο 49χρονος ελαιοχρωματιστής.

Τώρα ο Ολλανδός Arthrur Brand προχωρά σε ισχυρισμούς για την πρώην σύντροφο του φερόμενου δράστη, αλλά και για τις κρύπτες που έβαζε τους πολύτιμους πίνακες. Θυμίζουμε ότι υποστηρίζει πως ο 49χρονος είχε αναλάβει την πώληση δύο κλεμμένων έργων, του Πικάσο και του Μονέ, το 2012 από το Kunsthal στο Ρότερνταμ.

George S. had three hidingplaces according to my source: the closet of his mother, the grave of his uncle, and behind a fake wall in his late uncle’s appartment (see picture). Go search there… pic.twitter.com/DL6gWVvszq

Σύμφωνα με την πηγή του, τρεις ήταν οι κρύπτες του φερόμενου δράστη: η καφέ γυψοσανίδα στο σπίτι που κληρονόμησε από τον θείο του, η ντουλάπα της μητέρας του, αλλά και… ο τάφος του θείου του.

Μάλιστα ο Brand δημοσιεύει -με κρυμμένο το πρόσωπο- και μια φωτογραφία της γυναίκας που λέει ότι είναι η πηγή του, τη στιγμή που φιλιέται στο στόμα με τον 49χρονο.

Ο ντετέκτιβ λέει ότι αυτή είναι η γυναίκα στην οποία εξομολογήθηκε ο φιλότεχνος ελαιοχρωματιστής ότι έκανε την κλοπή στην Εθνική Πινακοθήκη, ότι μπήκε εθελοντής στην αγγλική αστυνομία για να διαπιστώσει αν υπάρχουν υπόνοιες για τη δράση του αλλά και ότι είχε εμπλοκή στην κλοπή και κυρίως στην αγοροπωλησία δύο έργων από το Ρότερνταμ.

Picasso-thief George S. kissing his confessor (my contact). Telling it all, about the spectaculair National Gallery theft in Athens, him joining English Police and him buying two paintings stolen from the Kunsthal in Rotterdam. The first 2 have proven right so far. Now number 3. pic.twitter.com/XUI4phz2v2

— Arthur Brand (art detective) (@brand_arthur) July 4, 2021