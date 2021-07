Ολυμπιακός: Στο χειρουργείο ο Τικίνιο – Πότε προβλέπεται η επιστροφή του

Μόλις λίγες ημέρες μετά το σοβαρό τραυματισμό του Κώστα Φορτούνη στον πρόσθιο χιαστό, ο Ολυμπιακός είδε τη μεγαλύτερη φετινή μεταγραφή του, τον Τικίνιο Σοάρες, να τραυματίζεται στο χθεσινό φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Και τα νέα δεν είναι καλά.

Ο βραζιλιάνος επιθετικός αποχώρησε στο 56ο λεπτό, έχοντας χτυπήσει στο δεξιό του ώμο ύστερα από πτώση κατά τη διάρκεια του φιλικού με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Αμέσως το χέρι του τοποθετήθηκε σε φάκελο για να ακινητοποιηθεί, πήγε για εξετάσεις και αυτές επιβεβαίωσαν ότι πρέπει να μπει στο χειρουργείο.

Αυτό επιβεβαιώθηκε και επίσημα από τον Ολυμπιακό, με την ενημέρωση του ιατρικού επιτελείου να αναφέρει τα εξής:

«Ο Τικινιο υπέστη βαρειά κάκωση δεξιού ώμου κατά την διάρκεια του φιλικού αγώνα Oλυμπιακός- PFC CSKA Sofia στο Schwarz της Αυστρίας. Η κλινική διάγνωση της πλήρους ρήξεως της δεξιάς ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης επιβεβαιώθηκε με τον απεικονιστικό έλεγχο. Ο τύπος της κάκωσης έχει απόλυτη ένδειξη χειρουργικής αποκατάστασης. Η επιστροφή του αναμένεται μετά από 8 εβδομάδες».

Η συγκεκριμένη εξέλιξη γίνεται σαφές ότι προκαλεί μεγάλο πονοκέφαλο στον Μαρτίνς και στον Ολυμπιακό, καθώς μπορεί ο Τικίνιο να μην υπολογιζόταν για τα τρία πρώτα παιχνίδια των προκριματικών του Champions League, αλλά ο πορτογάλος τεχνικός τον θεωρούσε παίκτη-κλειδί συνολικά για την πορεία των Πειραιωτών στη μάχη για την πρόκριση στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Περαστικά Τικίνιο και γρήγορα κοντά μας! / Get well soon @soares_tiquinho and return quickly to Olympiacos action!#Olympiacos #Family #GetWellSoon #TiquinhoSoares #Football pic.twitter.com/LZWcXZeLU8

— Olympiacos FC (46🏆) (@olympiacosfc) July 1, 2021