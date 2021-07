People travel to the Greek islands from the port of Piraeus, June 19, 2021. / Αναχωρήσεις από το λιμάνι του Πειραιά, προς τα Ελληνικά νησιά, 19 Ιουνίου, 2021

Τα πάνω – κάτω έρχονται από τη Δευτέρα 5 Ιουλίου στις μετακινήσεις προς τα νησιά. Όπως ανακοινώθηκε, κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης, το ταξίδι στα νησιά θα γίνεται είτε με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης, είτε με αρνητικό αποτέλεσμα PCR τις τελευταίες 72 ώρες, είτε με αρνητικό αποτέλεσμα rapid test τις τελευταίες 48 ώρες. Ο πόλεμος του Διαστήματος 2021 : Ελον Μασκ vs Τζεφ Μπέζος Οι εξαιρέσεις Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη (01/07) ο υφ. Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, θα υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις αναφορικά με τις μετακινήσεις προς τους νησιωτικούς περιορισμούς. Συγκεκριμένα, από το μέτρο εξαιρούνται οι: Εύβοια

Λευκάδα

Σαλαμίνα Επίσης, εξαιρούνται: Όσοι μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών νησιωτικών Περιφερειακών Ενοτήτων για λόγους εργασίας σε καθημερινή βάση με διενέργεια εβδομαδιαίου self-test όπως ήδη ισχύει.

Όσοι μετακινούνται μεταξύ νήσων που βρίσκονται σε πολύ κοντινές αποστάσεις, ή σε πορθμεία που συνδέουν την ηπειρωτική χώρα με νήσους κοντινής απόστασης, με διενέργεια εβδομαδιαίου self-test αν πρόκειται για εργαζόμενους όπως ήδη ισχύει και με διενέργεια self-test πριν τη μετακίνηση για τους υπολοίπους. Τι ισχύει με τα παιδιά Όπως προαναφέρθηκε, τα παιδιά είναι μέρος των εξαιρέσεων των νέων προϋποθέσεων μετακίνησης στα νησιά. Συγκεκριμένα τα παιδιά 12-17 ετών μπορούν να ταξιδέψουν με την επίδειξη αρνητικού self test. Όσο για τα πιο μικρά παιδιά, κάτω των 12 ετών, δεν απαιτείται κανένα έγγραφο απόδειξης μη νόσησης από κοροναϊό. Πώς θα ταξιδεύουμε στα νησιά από τις 5 Ιουλίου Από Δευτέρα 5 Ιουλίου για τις μετακινήσεις προς τα νησιά θα απαιτούνται: Για τους ενήλικες:

α) πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης,

β) αρνητικό αποτέλεσμα PCR τις τελευταίες 72 ώρες,

γ) αρνητικό αποτέλεσμα rapid test τις τελευταίες 48 ώρες. Για ανήλικους 12 έως 17 ετών: οποιοδήποτε τεστ, περιλαμβανομένου του self test Ενώ οι ανήλικοι έως 12 ετών ταξιδεύουν ελεύθερα. Στην επιστροφή από τα νησιά συνίσταται η διενέργεια self test για όλους όσοι είναι άνω των 12 ετών. Από το μέτρο εξαιρούνται η Εύβοια, η Λευκάδα και η Σαλαμίνα, καθώς και: α) όσοι μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών νησιωτικών Περιφερειακών Ενοτήτων για λόγους εργασίας σε καθημερινή βάση με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) όπως ήδη ισχύει.

Β) όσοι μετακινούνται μεταξύ νήσων που βρίσκονται σε πολύ κοντινές αποστάσεις ή σε πορθμεία που συνδέουν την ηπειρωτική χώρα με νήσους κοντινής απόστασης, με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) αν πρόκειται για εργαζόμενους όπως ήδη ισχύει και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) πριν την μετακίνηση για τους υπολοίπους. Επίσης, για τις χερσαίες μετακινήσεις αξιολογούνται από την Κυβέρνηση τα επιδημιολογικά δεδομένα της κάθε περιοχής και η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες εβδομάδες.

https://tv.in.gr/uploads/20210701/183814_01_07_2021-18_17_ert_hd.mp4 Μετάλλαξη Δέλτα: Πόση κάλυψη παρέχουν τα AstraZeneca, Pfizer, Moderna – Ποιοι θα χρειαστούν 3η δόση Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share