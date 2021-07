Τσίπρας: Οι καύσωνες μας δείχνουν ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ

Με αφορμή το κύμα καύσωνα ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται στην κλιματική κρίση σε σημερινή του ανάρτηση στο twitter στα αγγλικά και υπογραμμίζει τη σημασία της επίτευξης των στόχων για κλιματική ουδετερότητα πριν από το 2050.

«Η αυξημένη συχνότητα και ένταση ακραίων συμβάντων, όπως οι καύσωνες, μας δείχνουν ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ. Πρέπει να μετατρέψουμε τις δεσμεύσεις για το κλίμα σε δράση και να επιδιώξουμε την κλιματική ουδετερότητα πριν από το 2050, με κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη», έγραψε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας.

The increased frequency and intensity of extreme events including heatwaves, show us that the #ClimateCrisis is here. We must transform climate commitments to action and pursue climate neutrality before 2050, with social equity and justice.

