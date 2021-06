ΗΠΑ: Σφοδρές πολύνεκρες αεροπορικές επιθέσεις στη Συρία και το Ιράκ

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ προχώρησαν χθες Κυριακή σε αεροπορικές επιδρομές εναντίον παραστρατιωτικών οργανώσεων οι οποίες υποστηρίζονται από το Ιράν σε εδάφη του Ιράκ και της Συρίας, σε αντίποινα για επιθέσεις με UAVs εναντίον αμερικανικού προσωπικού και αμερικανικών εγκαταστάσεων στην ιρακινή επικράτεια, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

«Οπως επιδεικνύουν τα αποψινά πλήγματα, ο πρόεδρος (σ.σ. των ΗΠΑ Τζο) Μπάιντεν έχει καταστήσει πολύ σαφές ότι θα αναλάβει δράση για να προστατεύσει το αμερικανικό προσωπικό», ανέφερε το Πεντάγωνο σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

I have my eye on the border between #Iraq and #Syria tonight. Reports of airstrikes by unknown warplanes on #Iran-backed militias circulating. Images starting to emerge as well. pic.twitter.com/eFsPCQ8Vkt

