Ο Ανρί το… έχει ακόμα – Η κλάση είναι παντοτινή

Τι και αν έχει σταματήσει να αγωνίζεται εδώ και πολλά χρόνια;

Τι και αν πλέον έχει αναλάβει το ρόλο του βοηθού προπονητή του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ στο Βέλγιο;

Ο Τιερί Ανρί δείχνει πως η μπάλα δεν ξεχνιέται όσα χρόνια και αν περάσουν.

Ο θρύλος της Εθνικής Γαλλίας, της Άρσεναλ και της Μπαρτσελόνα εργάζεται τις τελευταίες εβδομάδες στο πλευρό του Μαρτίνεθ για το Euro και έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους επιθετικούς της ομάδας και κυρίως τον Ρομέλου Λουκάκου.

Στην τελευταία προπόνηση τούς έδειξε πώς γίνεται.

Ο παλαίμαχος άσος της Άρσεναλ και της Μπαρτσελόνα εκτέλεσε ένα φάουλ με το αριστερό του πόδι και απέδειξε ακόμη μια φορά πως το τελείωμά του ήταν και είναι μοναδικό.

Ακόμη και με το… κακό του πόδι, ο Ανρί κατάφερε να στείλει την μπάλα στο «παραθυράκι», με τον Ντε Μπρόινε και τους υπόλοιπους αστέρες να τον… διώχνουν από την προπόνηση.

Thierry Henry has still got it 😎

(via @BelRedDevils)pic.twitter.com/eusDfIWSMb

— ESPN FC (@ESPNFC) June 20, 2021