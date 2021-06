Με το κινητό της τηλέφωνο στο χέρι και το ψηφιακό πιστοποιητικό στην οθόνη, στραμμένο προς τις κάμερες, η Πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι ξεκινά την περιοδεία της στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για το Πρόγραμμα Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

«Πριν από το Πάσχα υποσχεθήκαμε στους Ευρωπαίους ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό έτσι ώστε να πάρουν πίσω ένα κομμάτι της κανονικότητας όταν σχεδιάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Τη Δευτέρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπέγραψαν κανονισμό για το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό για τον κοροναϊό» ανέφερε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Σημείωσε ότι «τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου, αλλά εάν ένα κράτος-μέλος επιθυμεί, μπορεί εθελοντικά να εγγραφεί νωρίτερα. Αυτό έκανε το Βέλγιο. Το Βέλγιο επιτρέπει από σήμερα τα ταξίδια με πιστοποιητικό και εκδίδει αυτά τα πιστοποιητικά».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισήμανε ότι «όλοι όσοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή έχουν αρνητικό τεστ ή έχουν αναρρώσει από τον κοροναϊό μπορούν να το λάβουν. Μέχρι τώρα έχουν εγγραφεί 15 κράτη-μέλη και από την 1η Ιουλίου όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να εφαρμόζουν αυτά τα ψηφιακά πιστοποιητικά».

«Σχεδιάζω τώρα να ξεκινήσω την περιοδεία στα 27 κράτη-μέλη για το NextGenerationEU.

Είμαι πολύ περίεργη να ελέγξω και να δω πώς λειτουργεί αυτό το πιστοποιητικό» κατέληξε η κ. Φον Ντερ Λάιεν.

H Oύρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ταξιδεύει σήμερα στην Ισπανία, αύριο στην Ελλάδα και τη Δανία και την Παρασκευή στο Λουξεμβούργο.

Today I start my #NextGenerationEU tour.

I dowloaded my 🇧🇪 #EUDigitalCOVIDCertificate!

I hope it can be verified in all the countries I’ll visit.

Half of EU countries are already connected.

More and more people get the certificate. Get yours too! https://t.co/pStCo29NWx

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 16, 2021