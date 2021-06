Discussion and voting on the new Ministry of Labour multi-bill, at the Plenum of the Hellenic Parliament, in Athens, on June 16, 2021 / Συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, στις 16 Ιουνίου, 2021

Με 158 «ΝΑΙ» από σύσσωμη της Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, που υπερασπίστηκε τις διατάξεις του ως «προοδευτικές, φιλεργατικές και αναπτυξιακές», υπερψηφίστηκε από τη Βουλή το εργασιακό νομοσχέδιο, επί της αρχής, στο σύνολό του και επί των 129 άρθρων του, στην ονομαστική ψηφοφορία, την οποία προκάλεσε η ίδια η κυβέρνηση, σε μία πρωτοφανή στρατηγική κίνηση αποδόμησης της ισοπεδωτικής κριτικής της αντιπολίτευσης περί «νομοσχεδίου-εκτρώματος και οδοστρωτήρα». «Βάζουμε κανόνες στη ζούγκλα και ξεπερνάμε τον Μεσαίωνα», τόνισε ο πρωθυπουργός, ενώ για μεγάλο βήμα μπροστά, το οποίο δίνει παραπάνω δύναμη στους εργαζόμενους, την οικονομία και τη χώρα, μίλησε ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης. Όλα όσα προβλέπει το νομοσχέδιο για τα Εργασιακά σε 15 ερωτοαπαντήσεις Στον αντίποδα, σύσσωμη η αντιπολίτευση καταψήφισε με 142 «ΟΧΙ» το νομοσχέδιο επί της αρχής, καθώς και τις εμβληματικές διατάξεις του, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για επιστροφή στο Μεσαίωνα και ξήλωμα βασικών εργασιακών κεκτημένων, μετατρέποντας τη χώρα σε ειδική οικονομική ζώνη φθηνής εργασίας. ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και ΚΚΕ επιχείρησαν, μάλιστα, «ρελάνς», με δικά τους ξεχωριστά αιτήματα για ονομαστική ψηφοφορία. ΣΥΡΙΖΑ και Κίνημα Αλλαγής, πάντως, έδωσαν θετική ψήφο στις περισσότερες από τις 55 διατάξεις των διεθνών συμβάσεων και της ευρωπαϊκής οδηγίας αναφορικά με την υγεία, την ασφάλεια, τη βία και σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας, που αποτελούν δεσμεύσεις της χώρας, παρότι ξιφούλκησαν εναντίον της κυβέρνησης ότι τις αξιοποιεί ως «φερετζέ». «ΝΑΙ» είπε σε αρκετές από τις εν λόγω ρυθμίσεις και το ΜέΡΑ25. Μεταξύ «ΝΑΙ» και «ΠΑΡΩΝ» κινήθηκε σε αυτές η Ελληνική Λύση. Κατηγορηματικό «ΟΧΙ» σε όλα είπε το ΚΚΕ, καθώς ο Δημήτρης Κουτσούμπας είχε επικρίνει την κυβέρνηση ότι τις χρησιμοποιεί για «ξεκάρφωμα» για τους σκλάβους του 21ου αιώνα. Στα ενδιαφέροντα καταγράφηκε και η, μετά από πολλούς μήνες, εικόνα των γεμάτων εδράνων στην αίθουσα της Ολομέλειας, μετά τη χαλάρωση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, που επέτρεψαν τη συμμετοχή του συνόλου των βουλευτών με φυσική παρουσία στην ονομαστική ψηφοφορία.