Ο Κρίστιαν Έρικσεν σόκαρε ολόκληρο τον πλανήτη μετά την κατάρρευση του στον αγώνα της Δανίας κόντρα στην Φινλανδία, από άγνωστα (μέχρι στιγμής) αίτια.

Αρκετοί ήταν εκείνοι, λοιπόν, οι οποίοι ξεκίνησαν να διαδίδουν θεωρίες συνωμοσίας πως ο παίκτης της Ίντερ επηρεάστηκε από το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού (και μάλιστα ότι το είχε κάνει την προηγούμενη μέρα από τον αγώνα!), ενώ άλλοι υποστήριξαν πως είχε Covid και αγωνίστηκε κανονικά.

Τέλος σε αυτά τα σενάρια έβαλε ο γενικός διευθυντής των «νεραντζούρι», Τζουσέπε Μαρότα, ο οποίος απάντησε για αυτές τις εικασίες λέγοντας με λακωνικό τρόπο ότι: «Δεν είχε κορωνοϊό και επίσης δεν είχε εμβολιαστεί» Παράλληλα, τόνισε ότι ο γιατροί του νοσοκομείου και το επιτελείο του συλλόγου βρίσκονται σε επαφή από την αρχή του περιστατικού.

Ο CEO της Ίντερ αποκάλυψε επίσης ότι ο 29χρονος ποδοσφαιριστής έστειλε αργά χθες βράδυ μήνυμα ότι «είναι καλά» στην κοινή ομάδα που έχουν οι παίκτες της Ίντερ στο Whatsapp.

«Οι παίκτες είναι πολύ κοντά μεταξύ τους και όλοι επικοινωνήσαμε αμέσως όταν είδαμε αυτές τις εικόνες. Δεν θέλαμε να είμαστε αδιάκριτοι, οπότε δεν κάναμε ερωτήσεις αφού μας καθησύχασε. Πριν 10 λεπτά, ο Έρικσεν έστειλε μήνυμα στους παίκτες στην ομάδα μας και αυτό αποδεικνύει τον δεσμό μεταξύ τους», είπε χτες το βράδυ ο Μαρότα στο Rai Sport.

Σήμερα, η ομοσπονδία της Δανίας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση του Κρίστιαν Έρικσεν και τα νέα είναι ευχάριστα σχετικά με την υγεία του 29χρονου μέσου.

Οι Δανοί γνωστοποίησαν πως η κατάσταση της υγείας του Έρικσεν είναι σταθερή και παραμένει στο νοσοκομείο για εξετάσεις, ενώ επικοινώνησε και με τους συμπαίκτες του.

Επίσης, η ομοσπονδία των Δανών στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι οι συμπαίκτες του άτυχου μέσου της Ίντερ δέχονται ψυχολογική υποστήριξη για να διαχειριστούν το σοκ των χθεσινών γεγονότων μετά την κατάρρευση του 29χρονου μέσου, ενώ μεταξύ άλλων ευχαρίστησε απλό και επιφανή κόσμο για τα μηνύματά του, που είναι χιλιάδες για τον παίκτη.

Εντωμεταξύ, σοκ προκαλεί η δήλωση του προέδρου της επιτροπής καρδιολόγων της αγγλικής ομοσπονδίας και καθηγητής στο πανεπιστήμιο St Georges του Λονδίνου, Σαντζέι Σάρμα, ότι ο Έρικσεν μάλλον δεν θα ξαναπαίξει ποτέ ποδόσφαιρο.

Ο καθηγητής ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο Δανός χαφ «πέθανε για λίγα λεπτά, αλλά επανήλθε» και συμπληρώνει ότι μετά από τέτοια περιπέτεια υγείας κανένας γιατρός δεν θα του συνέστηνε να συνεχίσει την καριέρα του στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Εξάλλου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, υπάρχει ιταλικός κανονισμός που απαγορεύει σε ποδοσφαιριστή που έχει υποστεί έμφραγμα, ν’ αγωνιστεί ξανά σε κλαμπ της χώρας.

Ο καρδιολόγος Δρ. Σκοτ Μάρεϊ ανέφερε χαρακτηριστικά στη βρετανική tabloid: «Υπάρχει νόμος στην Ιταλία που απαγορεύει στους αθλητές να συνεχίσουν εκεί την καριέρα τους αν έχουν υποστεί έμφραγμα. Το κάνουν πολλά χρόνια τώρα και έχουν καταφέρει να μειώσουν κάτω από 3% τους θανάτους αθλητών από προβλήματα καρδιάς».

«Ήμασταν τόσο τυχεροί που οι παίκτες στο γήπεδο ήξεραν τι να κάνουν και δεν πνίγηκε ο Έρικσεν μέχρι να έρθει το ιατρικό τιμ», προσθέτει ο καρδιολόγος.

Μπορεί το Βέλγιο να ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του για το Euro, καθώς επικράτησε εύκολα με 3-0 της Ρωσίας, στο μυαλό όλων όμως ήταν ο Κρίστιαν Έρικσεν.

Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ μίλησε για το κλίμα που επικρατούσε στα αποδυτήρια της Εθνικής Βελγίου λίγο πριν από την αναμέτρηση με τη Ρωσία, καθώς ανέφερε πως πολλοί από τους ποδοσφαιριστές έκλαιγαν.

«Στα αποδυτήρια οι παίκτες έκλαιγαν. ​​Ήταν πολύ λυπηρό. Είδαμε τα πάντα ζωντανά πέντε λεπτά πριν βγούμε στον αγωνιστικό χώρο για να προετοιμαστούμε για το παιχνίδι. Μπορείτε να φανταστείτε, το τελευταίο πράγμα που θέλαμε ήταν να μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο».

Το μεγάλο αστέρι της Εθνικής Βελγίου και συμπαίκτης του Ερικσεν στην Ιντερ, ο Ρομέλου Λουκάκου, μίλησε κι αυτός για τις ώρες αγωνίας και για το πως τις έζησε: «Εκλαιγα πριν τον αγώνα. Είμαι πολύ χαρούμενος με την νίκη, αλλά ήταν πολύ δύσκολο για μένα να παίξω γιατί σκεπτόμουν τον Κρίστιαν Ερικσεν. Και του αφιερώνω αυτά τα δύο γκολ. Περνάμε πολύ χρόνο μαζί. Η σκέψη μου είναι στη γυναίκα και τα παιδιά του».

Οταν ο Λουκάκου σκόραρε το πρώτο γκολ του Βελγίου πήγε προς την κάμερα και φώναζε: «Κρις, Κρις, μείνε δυνατός, σε αγαπώ».

Κατά τις χθεσινές δραματικές στιγμές, όταν οι γιατροί προσπαθούσαν να επαναφέρουν στη ζωή τον Δανό ποδοσφαιριστή, οι συμπαίκτες του σχημάτισαν ένα τείχος γύρω του, προστατεύοντας τον από τον αδηφάγο κανιβαλισμό των μίντια.

Μια λεπτομέρεια που ίσως δεν πρόσεξαν κάποιοι είναι ότι χρησιμοποίησαν και κάποια πανιά που τους έδωσαν οι φίλαθλοι για να προστατέψουν την ιδιωτικότητα του 29χρονου.

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για σημαίες της Φινλανδίας που τους έδωσαν fans της χώρας εκείνη τη στιγμή.

Prayers for Christian Eriksen 🙏

Finland fans gave their flags after Christian Eriksen collapsed during the match 🇫🇮

Wishing him speedy recovery.

— Reymi 🍁🌾 (@ReymiSekhhon) June 12, 2021