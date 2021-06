Αρχηγός με «Α» κεφαλαίο: ο Σίμον Κιάερ ήταν ο ήρωας της χθεσινής βραδιάς καθώς έπαιξε σημαντικό ρόλο ώστε να σωθεί ο συμπαίκτης του, Κρίστιαν Έρικσεν, που κατέρρευσε προκαλώντας «παγωμάρα» σε όλο τον πλανήτη.

Ήταν αυτός που δεν επέτρεψε να γυρίσει η γλώσσα του Έρικσεν, κρατώντας ανοιχτή την αναπνευστική του οδό, τον γύρισε σε θέση ανάτασης, ενώ ήταν αυτός που έκανε τις πρώτες μαλάξεις μέχρι να έρθουν οι γιατροί και να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους.

So nobody’s discussing what a hero Kjaer is? He probably saved #Eriksen ‘s life pic.twitter.com/l3Fqx38093

Κατόπιν, ανέλαβαν οι γιατροί και με καίρια παρέμβαση έσωσαν τη ζωή του ποδοσφαιριστή.

Στη συνέχεια, ο Κιάερ παραίνεσε τους δακρυσμένους συμπαίκτες του να σχηματίσουν ένα ανθρώπινο τείχος γύρω από τον Έρικσεν, έτσι ώστε να προστατέψουν την ιδιωτικότητά του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Τέλος, μαζί με τον τερματοφύλακα της ομάδας, ήταν αυτός που συγκράτησε τη γυναίκα του Έρικσεν, η οποία ούσα σε κατάσταση σοκ, κατέβηκε από τις κερκίδες και θέλει να πλησιάσει το σημείο, όπου είχε καταρρεύσει ο σύζυγος της.

«Αν ξέρετε την ομάδα της Δανίας, δεν είναι απλά συμπαίκτες άνθρωποι σαν τον Σιμον Κιάερ ή τον Κάσπερ Σμάιχελ. Είναι φίλοι και στάθηκαν στον Έρικσεν τη στιγμή που τον είχαν ανάγκη. Έδειξαν ήθος όταν παρηγόρησαν τη σύντροφο του Κρίστιαν, η οποία ήταν σοκαρισμένη. Οι παίκτες αυτοί είναι άνθρωποι σαν κι εμάς», ανέφερε ο Χένρι Ουίντερ, επικεφαλής για το ποδόσφαιρο στο αθλητικό τμήμα των Times.

Για τα δραματικά λεπτά που ο Κρίστιαν Έρικσεν βρισκόταν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο χωρίς να αναπνέει μίλησε ο γιατρός των Δανών, Μόρτεν Μπόεσεν.

«Όταν τον πλησίασα, είδα πως είχε αναπνοή αλλά ξαφνικά όλα άλλαξαν μέσα σε δευτερόλεπτα. Αμέσως ξεκινήσαμε τις πρώτες βοήθειες, όσον αφορά πρόβλημα με την καρδιά κάτι που ήταν η άμεση διάγνωση.

Yet another reminder today how amazing those in the medical profession are 🤍

Proper heroes. Should be protected at all costs 💛

Wishing and praying for #Eriksen ‘s speedy recovery 💙 pic.twitter.com/XhZsfwdq0n

— ARIJIT 🇮🇳 (@ARIJIT_17_) June 12, 2021