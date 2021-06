Πώς η πανδημία άλλαξε την επενδυτική στάση των κροίσων

Κοινός τόπος είναι πως οι διακυμάνσεις του παγκόσμιου πλούτου συσχετίζονται με τις χρηματιστηριακές αγορές, καθώς σύμφωνα με στοιχεία της Goldman Sachs, πάνω από τις μισές μετοχές παγκοσμίως ανήκουν στο 1% των πλουσιότερων επιχειρηματιών του πλανήτη. Γι’ αυτό και πολλοί από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο έχουν επωφεληθεί από τις διακυμάνσεις που προκάλεσε στις τιμές των μετοχών η πανδημία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση στοιχεία της βάσης δεδομένων της Wealth-Χ, αλλά και έρευνας των UBS και PwC, οι δισεκατομμυριούχοι του πλανήτη αυξήθηκαν κατά 10% περίπου τη χρονιά της πανδημίας (2020) ξεπερνώντας τα 2.825 άτομα, ενώ η περιουσία τους το ίδιο διάστημα αυξήθηκε κατά 20% περίπου ξεπερνώντας τα 11 τρισ. δολ.

Ελευση των εμβολίων

Με τις βασικές χρηματιστηριακές αγορές μετά την ταχύτερη πτώση τους ιστορικά κατά 34% σε μόλις 24 συνεδριάσεις με την έλευση της πανδημίας, από τα μέσα Μαρτίου του 2020, τα χρηματιστήρια ανέκαμψαν, ενώ το ράλι των τιμών που επιταχύνθηκε μετά την έλευση των εμβολίων έχει οδηγήσει τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες με κέρδη άνω του 80% σε νέα ιστορικά υψηλά. Εύλογα τα κέρδη ήταν σημαντικά για τους δισεκατομμυριούχους του κόσμου.

Κατά την πρώτη φάση της ανάκαμψης και ως τον περασμένο Ιούλιο οι δισεκατομμυριούχοι είδαν τις «τσέπες» τους να «φουσκώνουν» κατά 2 τρισ. δολ., ενώ στην κορύφωση της πανδημίας κυριαρχούσαν οι τεχνολογικές μετοχές, όπως αυτές των «Big Four» της Wall Street, με αποτέλεσμα οι βασικοί μέτοχοι π.χ. των Apple Inc. (Τιμ Κουκ), Amazon.com Inc. (Τζεφ Μπέζος), Facebook Inc. (Μαρκ Ζούκερμπεργκ), και Alphabet Inc., μητρικής εταιρείας της Google (με ιδρυτές τους Λάρι Πέιτζ, Σεργκέι Μπριν), να δουν τη συνολική κεφαλαιοποίηση των εταιρειών να προσεγγίζει τα 6 τρισ. δολ.

Μείωση θέσεων

Σημαντική αύξηση της περιουσίας τους είδαν επίσης ο Ελον Μασκ, ιδρυτής και επικεφαλής της αυτοκινητοβιομηχανίας ηλεκτροκίνητων Tesla και της αεροδιαστημικής βιομηχανίας SpaceX, ο Κινέζος Τζακ Μα, ιδρυτής και πρώην CEO της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba, αλλά και ο Ερικ Γιουάν της Zoom Video Communications Inc.

Μετά τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις εκλογές των ΗΠΑ και τη στροφή των επενδυτών προς τις μετοχές αξίας και σε κυκλικούς κλάδους, καθώς αυξάνονταν και οι ελπίδες για ανάκαμψη των οικονομιών, οι επενδυτές στράφηκαν σε πιο κυκλικές μετοχές επιχειρώντας μείωση θέσεων σε μετοχές τεχνολογίας.

Παράλληλα ωστόσο επιχειρήθηκε και ένα «ξεφόρτωμα» μετοχών από τους διευθύνοντες συμβούλους και τους βασικούς μετόχους εταιρειών, κάτι που με δεδομένο το ράλι των μετοχών αποτέλεσε και «καμπανάκι» για το ενδεχόμενο διάρθρωσης των αγορών.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, αρκετοί από τους ιδρυτές και τα υψηλόβαθμα στελέχη αμερικανικών κολοσσών έχουν πουλήσει μετοχές σε δύο δόσεις περίπου 30 δισ. ευρώ το β΄ εξάμηνο του 2020 και άλλα τόσα ως τον Μάιο του 2021, κυρίως μέσω πακέτων στο πλαίσιο προγραμματισμένων συμφωνιών πώλησης. Το παρατεταμένο ράλι των αγορών που αγνόησε την πανδημία, οι υψηλές αποτιμήσεις, αλλά και η αύξηση των εταιρικών φόρων που σχεδιάζει ο Τζο Μπάιντεν έδωσαν την αφορμή, καθώς μάλιστα οι πληθωριστικές πιέσεις αυξάνονταν.

Επαναπροσδιορισμός

Ο Τζεφ Μπέζος, ιδρυτής της Amazon, ο Σεργκέι Μπριν, συνιδρυτής της Google, ο Λάρι Ελισον, επικεφαλής της Oracle, o Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ιδρυτής και επικεφαλής του Facebook, και ο Ερικ Γιουάν, ιδρυτής του Zoom, συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πολυάριθμα υψηλόβαθμα στελέχη και ιδιοκτήτες επιχειρηματικών κολοσσών που προχώρησαν στην πώληση μεγάλου όγκου μετοχών των εταιρειών τους, αντλώντας έτσι μεγάλα κέρδη, καθώς οι τιμές των μετοχών τους βρίσκονταν στα ύψη, ο πληθωρισμός έπαιρνε την ανιούσα και οι φόβοι ότι οι κεντρικές τράπεζες ενδεχομένως να μεταβάλουν συντομότερα του αναμενομένου τη νομισματική τους πολιτική, που αποτελούσε και την κινητήρια δύναμη του ράλι των μετοχών, αυξάνονταν.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με έρευνα μεταξύ 3.800 εκατομμυριούχων – βάσει των επενδύσιμων στοιχείων του ενεργητικού τους – , επενδυτών/πελατών της UBS, ως απόρροια της πανδημίας, σχεδόν 8 στους 10 θέλουν να επαναπροσδιορίσουν τους επενδυτικούς τους στόχους, ενώ 9 στους 10 επιθυμούν οι επενδύσεις τους να εναρμονίζονται με τις αξίες τους, με τα δύο τρίτα να ενδιαφέρονται πλέον μάλιστα περισσότερο για τις βιώσιμες επενδύσεις.

Φιλανθρωπία

Το 79% θεωρεί ότι η πανδημία τούς ώθησε να αξιολογήσουν εκ νέου τι είναι σημαντικότερο στη ζωή τους, ενώ περίπου οι μισοί δήλωσαν πως σκοπεύουν να αυξήσουν τις φιλανθρωπικές προσφορές τους, με το 60% να ενδιαφέρεται πλέον περισσότερο για τις βιώσιμες επενδύσεις απ’ ό,τι πριν από την πανδημία. Το 79% των επενδυτών ηλικίας 50 ετών και κάτω επισήμαναν ότι η πανδημία ενίσχυσε την επιθυμία τους να συμβάλουν σε έναν καλύτερο κόσμο, ενώ 84% των γυναικών ανέφεραν ότι, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αξιολόγησαν εκ νέου τους στόχους τους, σε σύγκριση με το 76% των ανδρών. Οι γυναίκες εμφανίζονται επίσης και πιο γενναιόδωρες αφού το 51% σχεδιάζει να αυξήσει τις δωρεές για φιλανθρωπικούς σκοπούς, σε σύγκριση με το 42% των ανδρών.

Πώς να επενδύσετε τους επόμενους 12 μήνες

Ανοδικά περιθώρια «βλέπει» για τις μετοχικές αγορές και ειδικότερα για τις κυκλικές μετοχές η HSBC, εκτιμώντας πως η περίοδος των υψηλών εταιρικών κερδών, η ανάπτυξη των εμβολίων και τα δημοσιονομικά κίνητρα υποστηρίζουν την ισχυρή ανάκαμψη των οικονομιών. Ο γενικός διευθυντής επενδύσεων και διαχείρισης πλούτου Xian Chan και η ανώτερη υπεύθυνη επενδυτικής στρατηγικής Cynthia Leung της HSBC Wealth and Personal Banking συστήνουν «αύξηση θέσεων» σε μετοχές τόσο σε βραχυχρόνιο ορίζοντα (3-6 μήνες) όσο και μεσοπρόθεσμα (6-12 μήνες), καθώς οι οικονομικές προοπτικές παραμένουν θετικές, ενώ τα χαμηλά επιτόκια και η δημοσιονομική στήριξη τροφοδοτούν την επενδυτική εμπιστοσύνη.

Παράλληλα, συστήνουν για το ίδιο διάστημα «μειωμένες θέσεις» για τα κρατικά ομόλογα, παρ’ όλο που η αύξηση των αποδόσεων τα καθιστά τώρα ελαφρώς πιο ελκυστικά. Σε σχέση με τα διαθέσιμα, όπως εκτιμούν, το ασφάλιστρο κινδύνου των ομολόγων παραμένει αρνητικό. Αναφορικά με τα εταιρικά ομόλογα επενδυτικού βαθμού, σε βραχυπρόθεσμη βάση (3-6 μήνες) τηρούν θετική στάση, καθώς η κατηγορία αυτή συμβάλλει στη διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων, σε μεσοπρόθεσμη βάση ωστόσο (6-12 μήνες) συστήνουν «μειωμένες θέσεις», καθώς τα περιθώριά τους είναι περιορισμένα, απόρροια και των συνεχιζόμενων αγορών από τις κεντρικές τράπεζες, που καθιστούν δυσμενείς τις προοπτικές ειδικά για μεγαλύτερης διάρκειας λήξεις.

Σε βραχυπρόθεσμη βάση συστήνουν «αυξημένες θέσεις» στα εταιρικά ομόλογα υψηλής απόδοσης της Ευρώπης, που προσφέρουν καλύτερα συγκριτικά περιθώρια. Σε μεσοπρόθεσμη βάση (6-12 μήνες) συστήνουν όμως «ουδέτερη θέση», καθώς, παρ’ όλο που οι αθετήσεις υποχρεώσεων αναμένεται να παρουσιάσουν πτωτική τάση το 2021, υπάρχουν αρκετές αβεβαιότητες για ορισμένους εκδότες. Σε ένα περιβάλλον «ανάληψης επενδυτικών κινδύνων», ο ρόλος του χρυσού ως παράγοντα διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου περιορίζεται και γι’ αυτό συστήνουν «ουδέτερη θέση» στο πολύτιμο μέταλλο.