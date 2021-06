Συμμορίες λυμαίνονται τη Μύκονο

Η εφημερίδα Stuttgarter Nachrichten επισημαίνει ότι «οι Έλληνες καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για να αντιμετωπίσουν διακινητές ναρκωτικών, ληστές και άλλους απατεώνες στα νησιά, με ντρόουνς, κάμερες παρακολούθησης και περιπολίες με μηχανές». Η εφημερίδα της Στουτγάρδης σημειώνει ότι «στο παρελθόν είχαν γίνει στη Μύκονο πολλές διαρρήξεις σε εξοχικές κατοικίες και δωμάτια ξενοδοχείων, που συνήθως δεν διαθέτουν επαρκή φύλαξη. Οι δράστες αφαιρούσαν κοσμήματα, ακριβά ρολόγια και μετρητά. Ειδικοί της αστυνομίας εκτιμούν ότι τους καλοκαιρινούς μήνες δραστηριοποιούνται στη Μύκονο τουλάχιστον δέκα οργανωμένες σπείρες εγκληματιών. Το 2019 είχαν καταγραφεί στο νησί σχεδόν 300 διαρρήξεις και πολλές ένοπλες ληστείες. Επιπλέον, επιχειρηματίες καταγγέλλουν εκβιασμούς με το πρόσχημα της παροχής προστασίας».

Τι αλλάζει από δω και πέρα; Η γερμανική εφημερίδα επισημαίνει ότι «οι πρώτοι 50 επιπλέον αστυνομικοί έφτασαν ήδη στο νησί, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλοι τις επόμενες εβδομάδες. Την ομάδα ενισχύουν έμπειροι εγκληματολόγοι, στελέχη των μυστικών υπηρεσιών και ειδικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Νέος αστυνομικός διευθυντής στη Μύκονο ορίζεται ένας δημόσιος λειτουργός, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια, ως επικεφαλής της δίωξης στο Μαρούσι, κατάφερε να διαλευκάνει μία σειρά από σημαντικές υποθέσεις. Η Μύκονος θα είναι μόνο η αρχή. Και στη Σαντορίνη, την Πάρο, τη Ρόδο και άλλα δημοφιλή τουριστικά νησιά η αστυνομία ενισχύεται με επιπλέον δυνάμεις και σύγχρονο εξοπλισμό».

Άκυρες οι διακοπές λόγω …ελαττωματικού PCR

Άπιαστο όνειρο για τους τέσσερις Γερμανούς οι διακοπές στο Ιόνιο

Μία διδακτική ιστορία για τέσσερις Γερμανούς που έκλεισαν διακοπές στην Ελλάδα, αλλά τους απαγορεύθηκε η επιβίβαση στο αεροπλάνο, αναδεικνύει η τοπική εφημερίδα Soester Anzeiger. Οι τέσσερις φίλοι είχαν κλείσει εισιτήρια από το Ντίσελντορφ για την Πρέβεζα και από εκεί θα αναχωρούσαν για το Μεγανήσι Λευκάδας. Αλλά όπως σημειώνει η εφημερίδα «το σοκ επήλθε στο γκισέ της αεροπορικής εταιρίας Condor. Τα τέσσερα μοριακά τεστ δεν έγιναν δεκτά. (…) Κατ΄αρχάς έλειπε σε όλα τα πιστοποιητικά ο αριθμός διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας, που θεωρείται απαραίτητος για το ταξίδι στην Ελλάδα. Επιπλέον, στη στήλη που καταχωρείται η ακριβής ώρα της εξέτασης για το μοριακό τεστ υπήρχε μόνο η ένδειξη 0.00, ωσάν να είχε γίνει το τεστ τα μεσάνυχτα, κάτι που επίσης επέκριναν οι αρμόδιοι στο γκισέ. ‘Κρίμα τα χρήματα που δώσαμε’ λένε οι ενδιαφερόμενοι. Πρόκειται για ένα ποσό περίπου 1.300 ευρώ για τα εισιτήρια συν άλλα 300 ευρώ για τα τεστ». Οι τέσσερις Γερμανοί λένε ότι θα κινηθούν νομικά, ζητώντας από την εταιρεία που διενήργησε τα τεστ να τους αποζημιώσει για το σύνολο του ποσού.

Μάσκες προστασίας για την πατρίδα

Ο Τάσος Δώνης, εδώ σε παλαιότερο αγώνα της Μπούντεσλιγκα με τη φανέλα της Στουτγάρδης

Μία μικρή χειρονομία μπορεί να κάνει τη διαφορά. Η εφημερίδα Rheinische Post αναφέρει το παράδειγμα δύο Ελλήνων ποδοσφαιριστών που ζουν στο εξωτερικό και ενισχύουν οικονομικά την προσπάθεια για αποστολή υγειονομικού εξοπλισμού στην Ελλάδα. Πρόκειται για τον Γιώργο Γιακουμάκη και τον Τάσο Δώνη, που αγωνίζονται στο ολλανδικό πρωτάθλημα με τη Φένλο. Όπως σημειώνει η εφημερίδα, πρόσφατα οι δύο ποδοσφαιριστές πέρασαν τα γερμανικά σύνορα και «ήρθαν στο Νέτεταλ, για να επισκεφθούν τις αποθήκες της ανθρωπιστικής οργάνωσης Human Plus στον οικισμό Λόμπεριχ. Για τις δραστηριότητες της οργάνωσης τούς ενημέρωσε ο επικεφαλής και ιδρυτής της, ο (επίσης Έλληνας) Ανέστης Ιωαννίδης. Πριν από 15 ημέρες είχε αναχωρήσει για την Ελλάδα η τελευταία αποστολή βοήθειας, στην οποία περιλαμβάνονταν και 2,5 εκατομμύρια ιατρικές μάσκες προστασίας από τον κορωνοϊό. Οι δύο διεθνείς ποδοσφαιριστές ζήτησαν περισσότερες πληροφορίες για το έργο της Human Plus και θέλησαν να συμμετάσχουν και οι ίδιοι στην προσπάθεια για στήριξη της Ελλάδας. Το ίδιο είχε κάνει ο ποδοσφαιριστής Παναγιώτης Ρέτσος, ο οποίος στήριζε τη Human Plus στη διάρκεια της πανδημίας και συνεχίζει να τη στηρίζει και σήμερα».

Για τον Γιώργο Γιακουμάκη και τον Τάσο Δώνη η εφημερίδα του Ντίσελντορφ σημειώνει ότι «ως επαγγελματίες ποδοσφαιριστές ανήκουν σε μία προνομιακή ομάδα του πληθυσμού και θέλουν να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη σε καιρούς δύσκολους. ‘Καθένας από μας μπορεί, όσο το επιτρέπουν οι δυνατότητές του, να συνεισφέρει, ώστε να τερματιστεί η εξάπλωση της πανδημίας. Όλοι μαζί μπορούμε να αναλάβουμε έναν σημαντικό ρόλο για την επιστροφή στην κανονικότητα’ δηλώνουν οι δύο ποδοσφαιριστές της Φένλο».

Γιάννης Παπαδημητρίου