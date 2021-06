«Τα άμεσα οφέλη από τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 σε εφήβους αναμένεται να είναι περιορισμένα σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες» επισημαίνει η έκθεση του Ευρωπαϊκού Kέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) για τον εμβολιασμό των εφήβων 12-18 ετών.

«Καθώς η πορεία της νόσου Covid-19 είναι συνήθως ηπιότερη σε υγιείς εφήβους, θα πρέπει να συνεχιστεί να δίνεται προτεραιότητα στον εμβολιασμό μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων», επισημαίνει η έκθεση του ECDC και προσθέτει ότι «προτεραιότητα θα πρέπει να έχει ο εμβολιασμός εφήβων που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο σοβαρής νόσου».

