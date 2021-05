Ο Έλον Μασκ είπε πως το διαστημοδρόμιο της SpaceX, με όνομα Deimos, βρίσκεται υπό κατασκευή και θα μπορούσε να τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέσα στο επόμενο έτος.

Ανέφερε την offshore πλατφόρμα εκτόξευσης, μέρος του επερχόμενου πυραυλικού συστήματος Starship, την Κυριακή, απαντώντας σε επεξεργασμένη φωτογραφία από κάποιο φαν.

Η πλατφόρμα προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την απογείωση και προσγείωση του SpaceX Starship, ενός διαστημικού σκάφους το οποίο σκοπεύει να στείλει ο Έλον Μασκ στον Άρη.

Η SpaceX αγόρασε δύο πετρελαϊκές πλατφόρμες στα ανοικτά των ακτών του Τέξας νωρίτερα φέτος για να τις χρησιμοποιήσει ως «πλωτή» πλατφόρμα εκτόξευσης για το Starship. Οι πλατφόρμες έχουν ονομαστεί Deimos και Phobos, όπως τα φεγγάρια του πλανήτη Άρη.

Στην ελληνική μυθολογία ο Δείμος ήταν η προσωποποίηση του τρόμου. Οι Αρχαίοι Έλληνες τον θεωρούσαν γιο του Άρη και της Αφροδίτης ή της Κυθέρειας. Μαζί με τον αδελφό του Φόβο, συνόδευε τον πατέρα του, τον θεό του πολέμου, στα πεδία των μαχών. Οι μορφές τους στόλιζαν τις περίφημες ασπίδες των Αγαμέμνονα και Αχιλλέα.

Ocean spaceport Deimos is under construction for launch next year https://t.co/WJQka399c7

— Elon Musk (@elonmusk) May 30, 2021