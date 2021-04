Στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ο πύραυλος της SpaceX

Η διαστημική κάψουλα Crew Dragon Endeavour της SpaceX έφτασε και προσδέθηκε ομαλά στον διεθνή διαστημικό σταθμό (ISS), όπως μετέδωσε σε απευθείας σύνδεση η τηλεόραση της NASA.

Η πρώτη φάση της πρόσδεσης ξεκίνησε στις 11.08 (ώρα Ελλάδας), σε απόσταση 424 χιλιομέτρων πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό. Ακολούθησε η δεύτερη φάση της πρόσδεσης, περίπου δέκα λεπτά αργότερα.

«Καλώς ήρθε το Δεύτερο Πλήρωμα» είπε η Σάνον Γουόκερ, η Αμερικανίδα που αυτή την περίοδο είναι επικεφαλής του ISS.

LIVE FROM ORBIT: NASA’s @SpaceX Crew-2 astronauts arrive at the @Space_Station. https://t.co/2PsxR9gLoS

— NASA (@NASA) April 24, 2021